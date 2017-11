Não é a altura certa para propor o aumento das tarifas de autocarro, defende Chan Ka Leong  

O Centro da Política da Sabedoria Colectiva espera que o Governo reorganize as rotas de autocarros e crie novas linhas. A medida, defende o organismo, deve ser tomada a curto prazo, de forma a melhorar a gestão dos autocarros públicos na zona das Portas do Cerco.

Elisa Gao

Numa conferência de imprensa conduzida ontem à tarde, o Centro da Política da Sabedoria Colectiva apresentou um conjunto de sugestões para o melhoramento da gestão dos autocarros públicos na zona das Portas do Cerco. Devido ao impacto do tufão Hato, 24 carreiras de autocarros que passavam pelo Terminal Rodoviário das Portas do Cerco estão agora divididas em paragens nas imediações do Posto Fronteiriço.

Cha Ka Leong, vice-presidente do Centro da Política da Sabedoria Colectiva, considerou, primeiro, que o Governo deve transformar a ala Oeste da Praça das Portas do Cerco (junto do Campo dos Operários da Associação Geral dos Operários de Macau, que está neste momento ocupada por autocarros dos casinos) numa paragem de autocarros temporária que pode receber entre 50 a 60 por cento das rotas afectadas; em segundo, o terminal subterrâneo pode ser parcialmente utilizado e, se assim for, Chan considerou que entre 70 a 80 por cento das carreiras afectadas podem utilizar este espaço.

Os contratos das concessionárias de transportes públicos vão terminar em meados do próximo ano. O dirigente diz que o Governo devia colocar a casa em ordem antes de os actuais contratos chegarem ao fim: “Todas as linhas de autocarros deviam ser reorganizadas antes disso e existem rotas expresso que podem ser criadas”, sugeriu. Chan defendeu ainda o acrescento de uma carreira expresso complementar ao autocarro MT4, o MT4X: “O MT4 tem 53 paragens e leva 90 minutos a cobrir a Península de Macau e as ilhas, está sempre com demasiados passageiros. Nós sugerimos que a rota expresso tenha apenas 10 paragens, 2 no distrito Norte, três no distrito Sul e entre três a cinco paragens nas ilhas”, explica.

Chan Ka Leong defendeu ainda que o mecanismo de divulgação de informação é pouco claro e sugeriu ao Governo a criação de mais linhas orientadoras com cores diferentes para as ruas em questão e a criação de um balcão de informações e ecrãs electrónicos na saída do edifício da fronteira.

Chan Ka Leong espera que o Governo coloque a questão dos transportes – especialmente as alterações aos autocarros públicos junto das Portas do Cerco – no topo das prioridades do relatório das Linhas de Acção Governativa que é hoje apresentado: “O momento é muito importante para criar as políticas, agora os transportes estão um caos devido ao encerramento do Terminal Rodoviário das Portas do Cerco, este não é o momento apropriado”, explicou.

O dirigente considera ainda que o aumento das tarifas dos autocarros deve ser mais claro e ter mais atenção aos estudantes e idosos.