MUST prevê lançar mestrado de culinária dentro de um ou dois anos  

O presidente da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), Liu Liang, afirmou que a taxa de empregabilidade do primeiro grupo de alunos que concluíram o bacharelato no curso de Arte Culinária atingiu os 90 por cento. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, depois de Macau ter sido reconhecida como cidade gastronómica da UNESCO, necessita de profissionais para desempenhar diversas funções na área e, por isto, a MUST vai trabalhar no sentido de lançar um programa de mestrado em Arte Culinária dentro de um ou dois anos.

