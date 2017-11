MGM Macau acolhe cinco instalações interactivas a partir de Dezembro  

O colectivo “teamLab” vai trazer até ao território um conjunto de cinco instalações interactivas destinadas a desafiar os limites sensoriais de quem visitar a iniciativa. O “Learn & Play! teamLab Future Park” vai estar patente no Art Space do MGM Macau entre 1 de Dezembro e 28 de Fevereiro. O “laboratório” estará dividido em cinco espaços temáticos com enfoque especial no som, nas cores ou na mobilidade. Com o movimento do corpo, deslocação pelo espaço ou através do desenho, o público pode moldar as instalações e adaptá-las.

Em “Graffiti Nature – Mountains and Valleys” (Natureza Grafitada – Montanhas e Vales), os elementos naturais projectados nas paredes e no chão são criados pelos próprios intervenientes. A estes é dada a capacidade de desenvolver e interferir nos diferentes “ecossistemas” através da criação e destruição das espécies animais e vegetais que nele habitam.

No interior da instalação “Light Ball Orchestra” (Orquestra de Bolas de Luzes) é o público que dita as notas que são tocadas. O espaço revestido de negro é preenchido com bolas de diferentes tamanhos, interligadas entre si. Ao tocar numa das bolas, a cor e o som emitidos por outra são alterados, criando assim a música ouvida naquele espaço.

As três outras instalações são inteiramente dedicadas ao desenho. Em “Sketch Christmas” e “Sketch Town” é aplicado o mesmo conceito mas com duas temáticas diferentes. No primeiro, as crianças são desafiadas a criar o mundo do natal através do desenho de elementos alusivos a esta época, enquanto que em “Sketch Town” os mais novos podem inventar a sua própria cidade. Os desenhos são depois digitalizados e projectados em três dimensões em painéis interactivos. Já em “Sketch Town Papercraft” os pequenos artistas podem desenhar os seus objectos, que são depois transformados em modelos de papel que podem levar consigo.

Os bilhetes para “Learn & Play! teamLab Future Park” podem ser adquiridos a partir de amanhã na Grande Praça do MGM Macau ou através da plataforma electrónica do hotel. As crianças até dois anos de idade estão isentas do pagamento de bilhete. Já os residentes de Macau podem usufruir de um desconto de 20 por cento.