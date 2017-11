Macau International Start-up Week reúne 80 empresas de Macau e da China continental  

A primeira Macau International Start-up Week tem início na próxima segunda-feira e prolonga-se por sete dias. Ma Chi Seng, presidente da comissão organizadora do certame, afirmou esta segunda-feira que o ambiente favorável ao empreendedorismo aumentou gradualmente ao longo dos últimos anos, e que visa proporcionar uma plataforma para que os jovens e os empresários de Macau aprendam e troquem experiências de start-up de diferentes regiões, de modo a fornecer novas mentalidades aos jovens empreendedores. O evento reúne 120 stands, três áreas de partilha e quase 60 palestrantes de Macau e do exterior que vão partilhar as suas experiências. Além disso, 80 empresas de Macau e da China continental, oito incubadoras e financiadores irão procurar potenciais projectos. Haverá também uma área de consultoria um-para-um para facultar apoio aos empresários.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...