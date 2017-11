LAG 2018: A reutilização do património cultural, a integração no Delta e a promoção da arte local

O Chefe do Executivo desloca-se esta tarde à Assembleia Legislativa para apresentar as Linhas Gerais de Acção Governativa (LAG) para 2018. O PONTO FINAL procurou saber quais devem ser as prioridades do Executivo no que diz respeito às políticas culturais.

Joana Figueira

A utilização do património cultural como forma de o salvar e preservar, uma maior integração cultural no Delta do Rio das Pérolas ou a aposta em feiras de arte de grandes dimensões. São estas as questões tidas como prioritárias pela arquitecta Maria José de Freitas, por um dos criadores do festival criativo This is My City, Manuel Correia da Silva e pelo artista local Fortes Pakeong Sequeira, respectivamente e que deviam ser integradas nas Linhas de Acção Governativa para a área da cultura no próximo ano.

“Já há algum tempo que abordo a questão de dar nova vida aos locais patrimoniais quando eles estão sem uso e julgo que o facto de haver um património, de haver um bem classificado, desde que sejam melhoradas as condições interiores e exteriores e portanto de performance do edifício, ele poderá ser utilizado para outra finalidade que seja compatível com as pré-existências”, começa por indicar Maria José de Freitas.

A arquitecta tem-se dedicado a temas relacionados com a reutilização do património cultural, considerando que, ainda que esteja em vigor desde 2013 uma Lei de salvaguarda do património que implica “a existência de um plano estratégico da paisagem patrimonial que ainda não existe”, Macau continua sem a “disciplina patrimonial” que julga ser necessária.

Maria José de Freitas, membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) da UNESCO, explica que “a reutilização adaptada dos monumentos, dos sítios, das coisas, é uma forma de lhes dar vida, de ganharem uma outra importância no contexto do século XXI e que é tão legítima como qualquer outra e que, no fim, tem um significado que é recriado – e isso é que é importante”.

Em Macau há 30 anos, a arquitecta tem trabalhado em vários projectos ligados à reutilização do património local e aponta as Casas-Museu da Taipa como um trabalho que pode servir de exemplo para outros projectos, que funcionavam antigamente como residências patrimoniais, estavam abandonadas e “hoje em dia são áreas museológicas, são bastante visitadas, são galerias de exposições”.

Freitas atira ainda o exemplo do Macau Design Center, “que já nos mostra o que pode ser a reutilização de uma destas áreas industriais num sentido muito positivo e por lá proliferam ateliers de artistas”.

Os edifícios na zona do Porto Interior, destaca – “tal como se faz em muitas cidades europeias” – “podiam dar azo a imensas actividades culturais, recreativas, e não só, mas também de ateliers de pintura, também com fins comerciais porque seriam locais onde se produziriam peças que depois podiam ser vendidas”, mantendo dinâmica a ligação entre a história que pode ser contada pelo património e as indústrias criativas actuais.

Para Maria José de Freitas, o facto de existirem situações em que edifícios patrimoniais “estão na mão de particulares” não impede uma acção governativa: “Se houvesse incentivos à recuperação e à requalificação [de edifícios], podiam ser mais facilmente tratados e reutilizados no sentido de prestar um serviço útil à população, de contar uma história, de recriar uma vivência, tudo isto me parece que é interessante e que tem a ver com uma cidade como Macau que tem tantos anos de história cultural, de mescla de civilizações Oriental e Ocidental”, considerou.

“ALGUM SENTIDO ESTRATÉGICO” NA RELAÇÃO COM AS CIDADES DO DELTA

“Quando Macau se defronta com a China inteira, é uma coisa enorme com uma escala que eu acho que é incomportável; se Macau quiser lidar com as suas cidades vizinhas parece-me bastante mais realista, nem que seja porque estão aqui tão perto e cidades como Zhuhai e Shezhen, são cidades acessíveis, todas elas maiores do que Macau, mas sei que Macau tem uma boa imagem e há curiosidade e, por isso, Macau tem tudo para poder crescer com elas”, começou por referir Manuel Correia da Silva, um dos criadores do festival “This is My City”.

Para o criativo, para além da função delegada pelo Governo Central de aditar à plataforma económica entre a China e os países de língua portuguesa uma plataforma para a cultura em Macau, deve haver “algum sentido estratégico” no que diz respeito à relação com as cidades do Delta do Rio das Pérolas. A situação ideal seria aquela “em que Macau realmente se apresentasse com políticas de ligação e de aproveitamento da cultura. Não só pela cultura em si mas pelas indústrias que depois fazer parte da cultura”.

Podiam a cultura e a criatividade ficar dependentes dessa economia? “Elas estão sempre. Elas vão-se moldando umas às outras. O que acontece agora é que inventaram esta expressão ‘indústrias criativas’, e realmente estão a tentar perceber até que ponto a cultura contribui para a economia e quanto é que a economia contribui para a cultura.”

O balanço, esse, “compete aos políticos, mas também à sociedade civil, às empresas e a quem se dá ao trabalho de investir e de acreditar nestas áreas. Macau tem algum potencial aí, mas há bons exemplos nestas cidades todas que estão à nossa volta”, afirmou Manuel Correia da Silva.

“PRECISAMOS DE FEIRAS DE ARTE EM MACAU”

Fortes Pakeong Sequeira denuncia a dificuldade com que os artistas locais se deparam quando tentam vender as suas obras em Macau. A cidade é pequena e o mercado da Arte comunga da mesma dimensão: “Todas as associações [de artistas] estão criadas em Macau. Aquilo que o Governo poderá fazer é impulsionar a ligação entre os artistas e os hotéis e as grandes operadoras. Temos espaços, temos hotéis, temos instalações que podem albergar grandes eventos como feiras de arte. Mas, ao mesmo tempo, continuam a ser precisas ligações ao estrangeiro para que os artistas consigam vender as suas obras”, explicou ao PONTO FINAL.