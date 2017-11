Jovens de Macau caem frente à Coreia em torneio mundial de desportos electrónicos

Seis jovens de Macau estiveram no passado fim-de-semana em Busan, na Coreia do Sul, para participar num torneio mundial de desportos electrónicos. Nas duas categorias em que Macau participou, a selecção do território alcançou a passagem aos oitavos-de-final, caindo frente à Coreia do Sul.

Pedro André Santos

Um grupo de seis jovens da RAEM marcou presença na 9.ª edição do campeonato anual da Federação Internacional de eSports. Depois da estreia no ano passado, os jovens da RAEM conseguiram no fim-de-semana, em Busan, na Coreia do Sul, qualificar-se pela primeira para a fase eliminatória das competições de “Tekken 7” e “League Of Legends”, tendo apenas sido derrotados por adversários locais.

Os atletas do território foram seleccionados pela “Grow uP eSports”, organização multinacional de jogos electrónicos com sede repartida entre Macau e Portugal. A equipa também levou um jogador português ao torneio, acabando este por se qualificar para a fase final. “Acho que este ano superou muito as expectativas, não estava à espera que conseguissem tanto mas chegaram aos oitavos-de-final, entre tantos países acho que foi muito bom”, disse Frederico Rosário ao PONTO FINAL.

O presidente da Assembleia-Geral da “Grow uP eSports” lamentou apenas que os atletas do território tivessem apanhado a Coreia do Sul já na fase a eliminar, caracterizando o adversário “como muito forte”. Porém, os jovens da RAEM sentiram-se “muito contentes” pela experiência adquirida no evento.

No jogo “League Of Legends”, o quinteto de Macau triunfou frente à Costa Rica e à Tunísia na fase de grupos, perdendo o derradeiro jogo ante Israel, numa altura em que já tinha garantido a qualificação. Na outro jogo (“Tekken 7”), um jovem residente da RAEM conseguiu selar a qualificação para a segunda fase da prova, no segundo lugar. Em ambos os jogos, Macau acabou por sair derrotada ante a Coreia do Sul.

De Portugal participou apenas um atleta, para competir nas andanças de “Tekken 7”. À semelhança de Macau, o participante português qualificou-se na segunda posição na fase de grupos, caindo nos oitavos-de-final perante um adversário sul-coreano.

A Coreia do Sul acabou mesmo por se sagrar campeã na competição de “League Of Legends”, enquanto que no “Tekken 7” foi um concorrente das Filipinas quem conquistou o troféu.

“No ano passado não conseguiram passar a primeira fase porque calharam num grupo com a Austrália e a China, também é preciso ter alguma sorte no sorteio. Não dá para comparar porque houve mudanças de equipas. Todos anos fazemos torneios de qualificação e os jogadores este ano foram diferentes”, acrescentou Frederico Rosário.

O presidente da Assembleia-Geral da “Grow uP eSports” considera que a qualidade dos atletas locais tem vindo a crescer, de tal forma que começam já a conseguir ombrear com o resto do mundo: “Comparado com os restantes países, Macau não é mau, e tem oportunidade de melhorar. Infelizmente há poucas pessoas aqui a jogar, e por isso é difícil de melhorar. É difícil arranjar patrocínios em Macau, as pessoas ainda vêem isto só como jogos electrónicos, ainda falta muito para se aceitar esta cultura”, lamentou o responsável.