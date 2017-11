Inscrições abertas para workshop de lanternas do coelhinho  

Já estão abertas as inscrições para uma nova edição do workshop de lanternas criativas promovido pelo Albergue SCM. A formação destina-se a pessoas com competências avançadas e terá lugar nos dias 4, 6, 8, 11, 13 e 15 de Dezembro.

O workshop será conduzido pelo mestre Alfredo Ceynas, em inglês mas com tradução para cantonense, e tem o valor de 150 patacas por pessoa, sendo que os interessados têm até ao dia 1 para se inscreverem.

O workshop, que terá lugar nas instalações do Albergue SCM, na Calçada da Igreja de São Lázaro, é organizado pelo Albergue SCM e conta com a co-organização do Círculo dos Amigos da Cultura de Macau. O patrocínio é da Fundação Macau.