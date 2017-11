“Infinitae”, um vinho português à conquista de Cantão

O vinho português “Infinitae” voltou a ser galardoado com uma medalha de ouro na maior feira internacional de vinhos da vizinha província de Guangzhou. Gonçalo Bello, sócio-gerente da empresa que levou o vinho a concurso, salienta que a atribuição do prémio é importante para a “notoriedade da marca” no apetecido mercado chinês.

Joana Figueira

Com 15 meses de estágio em barrica de carvalho francês, a colheita de 2013 do “Infinitae” – um vinho tinto alentejano produzido a partir da casta aragonês – foi um dos 16 distinguidos com “Medalha de Ouro” num concurso inserido na 19ª edição da “Interwine – International Wine Fair”. O certame, que se realizou em Guangzhou no fim-de-semana, juntou mais de quatro centenas de marcas e candidatos. A feira, inteiramente dedicada ao negócio dos vinhos é uma das que mais se destaca na República Popular da China, sendo o prémio importante para “para quem quer operar no Continente”. Neste caso, foi a “JustWine”, empresa de importação, exportação e distribuição de produtos portugueses, que levou o “Infinitae” a competição: “Esta é uma feira onde é importante marcar presença, nomeadamente para quem é da área da distribuição e precisa de alguma notoriedade na marca”, disse Gonçalo Bello, sócio-gerente da “JustWine”, ao PONTO FINAL. O vinho “Infinitae” foi ontem premiado pela segunda vez na mesma feira, depois de, em 2012, com a reserva de 2012, ter arrecadado também uma “Medalha de Ouro”, explicou o empresário: “De momento, está mais complicado para os vinhos caros ou de valor acrescentado, mas eu penso que o panorama deve melhorar daqui a dois, três anos. Na China querem, para já, os vinhos bons e de baixo preço”, disse Bello, indicando que o “Infinitae” é uma “marca ‘premium’, com média e alta gama”.

A “JustWine” foi criada em 2006 por um grupo de jovens empreendedores, tendo chegado a Macau no mesmo ano. Estabeleceu-se directamente no mercado de Guangzhou em 2013 através da empresa “Guangzhou ifoods Liquor Co., Ltd”, iniciando operações como empresa de importação, exportação e distribuição de produtos na vizinha província continental.

Apesar de em Portugal não ser muito conhecida junto do público, a “JustWine” é “bastante conhecida na Ásia”, ainda que tenha “demorado um certo tempo para começar a vender no mercado”: “Curiosamente, o meu objectivo sempre foi a China [Continental] e não Macau. Houve um certo ‘feedback’ a dizer que era bastante complicado abrir [uma empresa] na China, mas eu muito rapidamente – em termos de ‘timing’ da China – consegui obter as licenças e começar a operar. Demorou um ano”, explicou ao PONTO FINAL.

Em Macau, a empresa faz-se representar pela distribuidora “Lucky 7”: “Notamos um certo desaceleramento, digamos, dos vinhos que andam em circuitos caros, mas está a correr bem”, referiu o empresário, apontando que também fazem distribuição em Hong Kong.

A “JustWine” continua com as mesmas marcas que foram criadas em 2006: “A ‘Infinitae’, tem mais a ver com as marcas ‘premium’ e com média e alta gama; a Regente, que é uma marca com qualidade excelente, mas de volume e mais ligado a vinho de mesa; depois temos uma marca que está em ‘stand by’ [em espera], que já esteve muito em Macau, que é a ‘Macau’, precisamente. Para já está à espera da oportunidade para ser relançada no mercado”, afirmou Gonçalo Bello.

Mas o projecto prioritário em desenvolvimento há já três anos é “entrar no Myanmar, em mais um mercado”: “É um mercado que é difícil mas está com uma abertura e um crescimento muito grande e, portanto, vai ser muito importante”, explicou Gonçalo Bello.

A “JustWine” não rejeita, porém, outras oportunidades que surjam na Ásia, nomeadamente no Japão ou na Tailândia – onde, destaca o empresário, “é extremamente difícil vingar por causa dos impostos”.