IIM distinguido pelo Gabinete Português de Leitura de Pernambuco  

O Instituto Internacional de Macau (IIM) foi distinguido com o Colar de Mérito Luís Vaz de Camões pelo Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, no Brasil, aquando de uma cerimónia solene de comemoração dos 167 anos daquela instituição brasileira, que decorreu no passado dia 6.

O IIM e o Gabinete Português de Leitura de Pernambuco têm desenvolvido um leque alargado de actividades, “possuindo um protocolo de cooperação assinado para promover e apoiar acções e iniciativas que contribuam para o conhecimento mútuo das comunidades portuguesas de Macau e do Brasil, especialmente do Estado de Pernambuco, assim como ao estímulo de promoção de acções que visem a divulgação da realidade de Macau no Brasil e vice-versa”, explica o organismo local em comunicado.

O IIM apoia ainda instituições e particulares de Macau, de Pernambuco e da República Popular da China que pretendam desenvolver “projectos de investigação ou outros relacionados com estas regiões, nomeadamente em áreas académicas e científicas”.

Na qualidade de instituição cultural e académica, IIM fez-se representar no Brasil pelo seu vice-presidente, José Lobo Amaral.