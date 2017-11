Hickman, Rutter e os restantes bravos do pelotão  

Vencedor das duas últimas edições do Grande Prémio de Motas, Peter Hickman é o grande favorito ao triunfo na 51.a edição do evento, mas não é nem de longe, nem de perto, o único candidato à vitória. Aos 45 anos, Michael Rutter quer rematar na Guia uma época em cheio e garantir o nono triunfo no traçado do território.

Marco Carvalho

Mick Grant, Ron Haslam, Steve Hislop, Carl Fogerty ou Phillipp McCallen. Estes são alguns dos ases das duas rodas que ao longo dos últimos 51 anos se aventuraram no Circuito da Guia, para um das provas de motociclismo mais exigentes do mundo.

O traçado do território continua a atrair, ano após ano, alguns dos pilotos mais destemidos do mundo e o Grande Prémio de Motociclismo mantém-se como uma das grandes atracções do cartaz competitivo da prova, não obstante as corridas de Fórmula 3 e de GT terem ganho um novo fôlego e uma nova projecção, sob a ambiciosa tutela da Federação Internacional de Automobilismo. Este ano não deverá ser excepção, até porque os grandes protagonistas da edição de 2016 do certame estão todos de regresso à Guia para mostrar de que estofo são feitos os mais bravos do pelotão.

Vencedor das duas últimas edições do Grande Prémio de Motociclismo, o britânico Peter Hickman concentra em si todas as atenções. O piloto de Burton-upon-Trent quer provar, no traçado do território, que há alguma verdade na velha máxima “não há duas sem três”. Hickman, de 30 anos, vai voltar a competir na Guia aos comandos de uma BMW S1000 RR, a moto com que levou a melhor sobre a concorrência em 2015 e 2016. O actual titular do ceptro na prova de duas rodas quer, de resto, rematar em glória uma temporada em cheio. Depois de vencer o Grande Prémio do Ulster, Hickman garantiu, no “The Isle of Man TT”, a conquista do Joey Dunlop Championship. Se tal não bastasse por si só para elevar o piloto de Burton-upon-Trent ao estatuto de grande favorito ao triunfo nas curvas e contra-curvas da Guia, o britânico conseguiu ainda o melhor resultado de sempre no Campeonato Britânico de Superbikes, ao concluir a prova na quarta posição.

Hickman vai voltar a competir com as cores da SMT Racing/Bathams by MGM Macau, ao lado do incontornável Michael Rutter. Oito vezes vencedor do Grande Prémio de Motos de Macau, “The Blade” não conseguiu o nono triunfo no circuito do território por muito pouco, tendo terminado a corrida na segunda posição e alcançado o seu 17.o pódio no território.

Com uma performance de fazer inveja, o veterano continua a dar cartas nas provas mais exigentes do mundo, tendo triunfado na North West 200 e na Isle of Man TT. Com um currículo extraordinário, Rutter provou ao longo da temporada que está aí para as curvas e continua a ser, aos 45 anos, um dos grandes candidatos ao triunfo no asfalto da Guia.

O terceiro e último lugar do pódio coube, há um ano, a Martin Jessop, piloto que ao longo da última década coleccionou cinco pódios e terminou por três vezes o Grande Prémio de Motos de Macau na segunda posição. O atleta, natural de Yeovil, é o piloto que mais vezes subiu ao pódio sem nunca ter tido a oportunidade de abrir o champanhe no mais alto patamar da tribuna de honra e o triunfo começa, para Jessop, a fazer-se merecido.

Igualmente determinado a brilhar na Guia deverá estar Glenn Irwin, que há um ano assinou uma estreia sensacional no traçado da Guia. O norte irlandês conduziu a prova toda nos calcanhares dos homens do pódio e só não fez melhor porque se viu obrigado a desistir na penúltima volta.

O rol de eventuais candidatos não se fica, no entanto, por Hickman e companhia. No Circuito da Guia vão evoluir durante o fim-de-semana desportivo pilotos como Gary Johnson, Lee Johnston, Connor Cummins, Horst Saiger ou o português André Pires.