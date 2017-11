Futebol: Treze cidades chinesas preparam-se para eventual Mundial no país

Treze cidades chinesas mostraram interesse em acolher jogos caso o país organize uma edição do Campeonato do Mundo de futebol, reforçando a possibilidade da China concorrer à organização do evento após 2030, informa a imprensa do Continente.

Os planos indicam que várias cidades chinesas apoiam uma hipotética candidatura do país ao Campeonato do Mundo e vão lançar planos de desenvolvimento urbanístico e desportivo visando esse objectivo, de acordo com o jornal Global Times.

O Governo chinês quer colocar a selecção de futebol entre “as melhores equipas do mundo até 2050”, no âmbito de um plano para elevar a China ao estatuto de grande potência, já alcançado noutras modalidades.

A organização de um Mundial é um dos objectivos do país.

A República Popular da China pertence, no entanto, à mesma confederação do Qatar, que organizará o Mundial de 2022, estando por isso impedida de concorrer à organização do campeonato de 2026 e 2030, devido à actual regra de rotatividade entre continentes.