Fundação Rui Cunha promove sessão de autógrafos com pilotos

A galeria da Fundação Rui Cunha tem patente a exposição de fotografia “Speedy & Color”, do fotógrafo local António Duarte Mil-Homens, que procura promover “uma retrospectiva do Grande Prémio de Macau a 4D”, de acordo com um comunicado da Fundação Rui Cunha.

Como forma de promover o maior evento regular do calendário desportivo do território, para além da exposição, a Fundação Rui Cunha irá promover sessões de autógrafos com pilotos ao longo dos próximos três dias.

Hoje, entre as 17h30 e as 18h30, estará na Fundação Rui Cunha o piloto André Couto, vencedor em 2000 da prova de Fórmula 3. Amanhã, no mesmo horário, será a vez de André Pires, piloto de motociclismo que estará este ano a competir novamente no Circuito da Guia. Igualmente no mesmo dia marcará presença o piloto austríaco Horst Saiger, enquanto que na quinta-feira, das 15h30 às 16h30, será a vez de Rodolfo Ávila marcar presença na mostra. O piloto português radicado no território tem-se destacado no Campeonato Chinês de Carros de Turismo, tendo subido ao pódio em Wuhan, numa corrida a contar para a sétima ronda da edição de 2017 da competição.