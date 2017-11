Fraude online envolveu mais de 10 milhões de patacas  

Uma mulher de 32 anos foi detida por suspeita de ter defraudado duas pessoas em mais de dez milhões de patacas. O golpe envolveu duas vítimas também do sexo feminino, uma das quais já havia sido defraudada em dois milhões de patacas num caso de cupões de supermercado que foi registado no ano passado.

Desta vez, a mulher acusada de fraude disse às vítimas que tinha conhecimentos no Ministério Público (MP) e no tribunal, sendo que, dessa forma, conseguia ajudar a vítima a recuperar o dinheiro que tinha perdido no primeiro golpe. Pediu, no entanto, por 20 vezes, dinheiro para procedimentos administrativos, resultando num total de 630 mil patacas.

A outra vítima emprestou 550 mil patacas ao responsável pelo caso de fraude dos cupões de supermercado. A acusada voltou a utilizar o Ministério Público como aliciante, dizendo-se funcionária do organismo. A mulher ofereceu-se para ajudar a vítima a recuperar dinheiro de uma conta bancária que supostamente estava congelada. Desta vez, foi transferido um total de 10 milhões de dólares de Hong Kong.