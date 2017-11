FAOM considera que salário mínimo universal não afectará muito as empresas

A consulta pública sobre a generalização do salário mínimo teve início ontem e prolonga-se por 45 dias. De acordo com o texto de consulta, excepção feita às empregadas domésticas, os trabalhadores com baixa remuneração encontram-se sobretudo nos sectores do catering, no comércio a retalho, no imobiliário e nos sectores industrial e comercial.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Leong Sun Iok, vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), defendeu que, de entre os funcionários com uma remuneração horária inferior a 30 patacas, mais de 80 por cento não são residentes. O dirigente acredita que, após a plena implementação do salário mínimo, as empresas contratarão mais recursos humanos locais e que os que se situam num nível mais baixo terão mais oportunidades de emprego. Leong Sun Iok acredita ainda que a generalização do salário mínimo não colocará muita pressão sobre o tecido empresarial do território

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...