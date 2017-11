Estudo sobre sector das agências de viagem vai ser apresentado em Macau  

O 43º Congresso Nacional da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) arranca no próximo dia 23, no Centro de Convenções e Entretenimento da Torre de Macau. Sob o tema “Turismo: A Oriente, tudo de novo!”, as sessões de trabalho da iniciativa irão debruçar-se sobre temas como Portugal e as relações com o Oriente, as oportunidades trazidas para o turismo pela transformação digital e o papel do turismo na reinvenção do tecido económico em Portugal.

Durante o evento, que se prolonga até ao dia 27, será também apresentado um estudo sobre o sector das agências de viagens, a sua dimensão e o valor acrescentado à economia portuguesa. O congresso quer oferecer “aos profissionais de turismo portugueses uma actualização em primeira mão relativa a oferta turística da cidade, contribuindo para a dinamização da diversificação dos mercados de visitantes”, escreve a Direcção dos Serviços de Turismo, co-organizadora do certame, em comunicado.

O programa deste ano inclui um debate entre o antigo presidente da Assembleia da República e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Jaime Gama, e o politólogo e empresário, Jaime Nogueira Pinto, moderado pelo jornalista, José Manuel Fernandes.

A lista de oradores inclui ainda o antigo ministro da Economia e consultor, Augusto Mateus, o empresário e actual administrador da TAP Air Portugal, Diogo Lacerda Machado, o académico e empresário Paulo Amaral, o consultor internacional, Jeff Archambault, o director-geral para a região da Grande China da Travelport, Ming Foong, entre outros.

A edição deste ano da iniciativa vai reunir centenas de profissionais das mais diversas áreas de actividade turística portuguesa que se vão debruçar sobre temas internos da indústria em Portugal, bem como procurar compreender as oportunidades da dinamização dos fluxos turísticos com Macau e regiões vizinhas.

A decorrer em Macau pela quinta vez, segunda desde o estabelecimento da RAEM, a realização da reunião anual na RAEM tem oferecido ao longo dos anos uma actualização regular sobre a oferta turística da cidade, ajudando a dinamizar as relações de turismo entre os dois lados.