“Em Portugal, a nossa cultura não é do motociclismo. É do futebol”

Está pelo quinto ano no território e parte para o assalto ao Circuito da Guia com os objectivos bem definidos. O único representante do desporto motorizado português na edição de 2017 do Grande Prémio de Macau quer terminar o Grande Premio de Motociclismo entre os quinze primeiros e, se possível, melhorar o 13.o lugar que alcançou em 2013, no ano em que se aventurou no traçado do território pela primeira vez. Antigo campeão português de motociclismo, André Pires é dos poucos pilotos portugueses que se arriscaram numa das mais exigentes provas velocipédicas do mundo, o “Isle of Man TT”. O piloto lamenta a falta de apoios com que os desportos motorizados – e, em particular, o motociclismo – se deparam em Portugal. Pires diz mesmo que a continuidade da presença de um representante português no Grande Prémio de Macau pode estar em risco.

Texto e fotos de Marco Carvalho

Ponto Final: Regressa uma vez mais a Macau, este ano com uma pequena agravante – passe a expressão – que é o facto de ser o único português no cartaz do Grande Prémio de Macau, depois da desistência do Tiago Monteiro. A responsabilidade é maior?

André Pires: A responsabilidade, ao fim e ao cabo, é sempre a mesma. Temos de fazer o nosso melhor e, acima de tudo, o meu objectivo é chegar cá, dar o meu melhor, qualificar-me, mas, sobretudo, chegar ao fim da corrida. Não sou sonhador ao ponto de pensar que tenho condições para chegar ao primeiro ou ao segundo lugar. É impensável acreditar nisso. Devido à envolvente da prova, ao facto, mesmo, de se tratar um circuito perigoso, o ponto número um passa por acabar a corrida em segurança. O resto passa um pouco por me sentir à vontade e por procurar chegar ao fim no melhor resultado possível.

O Circuito da Guia é um circuito que conhece bem. Tem repetido a presença em Macau de há uma série de anos a esta parte. Ainda é um circuito que tem segredos para si? Desafios tem muitos …

A.P: Sim, desafios tem. Segredos também penso que sim, apesar da experiência que fui averbando. Este é meu quinto ano em Macau, mas ainda não tenho o à vontade ou a experiência que têm outros pilotos. De ano para ano, acabamos por não andar muito e não temos hipótese de absorver o máximo do circuito. Ainda há muitos troços em que sou lento e onde gostava de me sentir melhor, arranjar as trajectórias melhores para poder ficar mais rápido e andar mais confortável, mais à vontade.

Falava dos segmentos lentos do Circuito. Quais é que são aqueles onde os desafios são maiores, digamos assim?

A.P: Penso que onde dá para ganhar mais tempo nas motos é a parte de cima do Circuito, os “Esses” a seguir à subida do Hospital. Há aí uma parte em que ainda dá para ganhar bastante tempo. Estive a ver os tempos relativos ao ano passado e apercebi-me disso. A parte das travagens é outra em que se ganha algum tempo, sobretudo no Hotel Lisboa e a entrar para a recta da meta.

Há algum troço do Circuito que lhe inspire particular cuidado? Ou algum receio?

A.P: Não. A parte de que eu gosto mais, por acaso, até é uma das mais rápidas, logo a seguir à recta da meta. As partes rápidas são as que eu gosto mais, mas o cuidado é igual em todos.

Em termos de mota, este ano como é que o André Pires está munido? Confiante?

A.P: Este ano, confiante estou. Estou mais à vontade com o veículo, com a mota, porque é a mota que eu usei em Portugal, no Campeonato Nacional. Não é uma mota equivalente às dos meus adversários aqui, até porque em Portugal o regulamento é fechado; só se pode alterar o escape e pouco mais, que é para correr em stock. Aqui, as motas são autênticas superbikes. O regulamento em Macau é ilimitado e pode-se mexer em tudo e mais alguma coisa. Nós nem temos orçamento, nem temos possibilidades para isso. Estamos em Macau com a mota que temos e, nesse aspecto, estou à vontade com a mota, porque foi a mota que eu utilizei durante todo o Campeonato. Fique em segundo lugar no Campeonato e é uma mota com a qual me sinto bem. Pelo menos é diferente do ano passado, quando competi com uma mota com a qual só tinha competido duas vezes. Este ano já estou habituado a ela, até porque a guiei durante o ano todo.

Este ano veste também a camisola da Federação Portuguesa de Motociclismo. É a primeira vez que isto acontece? Este reconhecimento oficial?

A.P: Sim. A Federação tem-me dado o seu apoio ao longo destes anos todos para que eu possa marcar presença. Este ano o apoio é mais notório porque a equipa é toda portuguesa. Também tinha hipótese de vir pela equipa do ano passado, pela Bimota, mas preferi vir numa mota que conheço e então decidimos fazer uma equipa cem por cento portuguesa, com a ajuda da Pro Bike. O Ricardo Alcântara é o chefe da equipa e foi ele quem decidiu avançar para a constituição deste projecto e pediu apoio à Federação. A Federação ajudou no que foi possível, na logística e em tudo, para que pudéssemos vir com as condições mínimas e nos pudéssemos sentir bem em Macau.

É uma vantagem, poder comunicar e poder aperceber-se do ritmo da corrida na sua própria língua …

A.P: Sem dúvida, sem dúvida. O turismo de Macau é outra das entidades que me tem ajudado. Deu-me algum apoio para que pudesse estar presente e já no ano passado tinha dado um pequeno contributo. Depois há ainda alguns negócios locais, que nos ajudam, sobretudo no que toca ao capítulo da alimentação: o restaurante Mariazinha e o António ajudam-nos nas refeições e isto é algo que faz com que nos sintamos muito bem no território. O Crossfit de Macau também me tem ajudado a manter a forma física, o que é um bom contributo porque me facilita a adaptação ao fuso horário e ao próprio clima. É importante estar bem fisicamente para que o Grande Prémio corra bem.

Chegou com uma semana de vantagem em relação ao Grande Prémio, numa tendência que se tem acentuado ao longo dos últimos anos. O habitual era que os pilotos chegassem no início da própria semana de competição…

A.P: Nas motos, creio que agora estamos a chegar todos ao mesmo tempo. No sábado tivemos já um evento na Praça do Tap Seac, de exposição dos veículos e essa é a grande razão pela qual chegamos mais cedo. Mas sim, é uma grande vantagem. Chegar cá e pegar logo na mota não é de todo aconselhável, também. Há muitos factores a ter em conta, como o desfasamento horário, o jet-lag e o próprio impacto da viagem ….

O motociclismo português como é que está? Bem e recomenda-se? Temos agora um jovem piloto a dar cartas no Moto2. O bom trabalho que o Miguel Oliveira tem vindo a fazer pode ter algum impacto em chamar mais praticantes para a modalidade? Ou por se uma modalidade que é, por natureza, técnica e cara, esse desejado impacto ainda não se nota?

A.P: Eu penso que em Portugal, a nossa cultura não é do motociclismo, é do futebol. O Miguel Oliveira tem dado um ar novo a isto, mas pouco ou nada deve mudar em relação a isto. Nós temos pilotos muito bons em Portugal, alguns com provas dadas fora de portas e muitos outros também poderiam mostrar o seu valor, se lhes fossem dadas as condições que são dadas aos outros, mas em Portugal não temos apoio nenhum para podermos lutar para ser os melhores ou para corrermos em igualdade de circunstâncias com os outros. Infelizmente, Portugal não nos permite estar ao nível dos outros. Em Espanha, há milhares de motociclistas a correr e isso depois reflecte-se ao mais alto nível, nos Campeonato do Mundo. Veja quantos espanhóis competem nas principais categorias e nós só temos um piloto. Portugal não é o melhor país para o motociclismo e eu digo isto em relação ao motociclismo, mas poderia estar a falar-lhe do automobilismo, não é?

Tanto que quase não existem, em Portugal, motociclistas profissionais. Contam-se pelos dedos das mãos …

A.P: Exactamente. Nós não temos apoios, mas também não temos qualquer divulgação. Falta tudo em Portugal. É impossível arranjarmos patrocínios se não aparecemos, se não somos divulgados. Mesmo os próprios meios de comunicação social não ajudam em nada a mudar este cenário e sem esse tipo de exposição, torna-se difícil impulsionar a carreira ou tentar a profissionalização.

Esta prova, no Circuito da Guia, acaba por rematar a época. A temporada, como lhe correu?

A.P: Espero que esta prova corra melhor que a época. A temporada acabou por ser boa, dadas as circunstâncias. Acabei em segundo lugar, mas exigiu um esforço tremendo, tanto da minha parte, como do mecânico. No início da época, foi-me prometida uma equipa e uma estrutura que me daria a possibilidade de lutar pelo Campeonato e antes da temporada começar, o chefe da equipa deixou de aparecer, desapareceu e acabamos por ficar sem equipa. O mecânico ficou, entretanto, com a mota e foi o que nos permitiu, a mim e a ele, lutarmos para não desistir do Campeonato. Com o apoio do município de Vila Pouca [de Aguiar], que me tem ajudado bastante, e da Fast Bike, a empresa do meu mecânico Jaime Lima, consegui iniciar e terminar o Campeonato. Ficamos muito contentes porque conseguimos ficar em segundo lugar. Ficamos à frente de equipas bem melhores que nós e com mais apoios, mas os Campeonatos são assim. Talvez pelo grande esforço que fizemos, este feito até soube melhor: este segundo lugar foi quase como se tivéssemos ganho o Campeonato. Agora, esta prova, a ver se nos dá aqui um ar fresco para podermos sair mais descansados deste ano, que foi um ano bastante atribulado.

Dizia há pouco que não lhe passa sequer pela cabeça – dada a concorrência e dada a experiência de alguns concorrentes – estar presente nos lugares do pódio, mas o que seria, para si, em termos numéricos, uma boa participação em Macau?

A.P: Para mim é impossível andar na frente, porque Macau não se resume só a esta prova. O Grande Prémio de Macau faz culminar o trabalho de todo um ano. Infelizmente, os quilómetros que eu faço ao longo da temporada não chegam aos calcanhares dos quilómetros que muitos destes pilotos fazem. Eu este ano fiz três mil quilómetros durante o ano todo. Três quilómetro é a pré-época que alguns destes pilotos fazem antes de competirem no Campeonato, propriamente dito. Macau resume-se a isso. É chegar cá à vontade, chegar cá com um bom ritmo e com a dinâmica que se ganha durante o ano. Os pilotos da frente fazem todos o campeonato inglês e as provas de estrada todas e têm, por isso, uma rodagem incomparável. O meu melhor resultado em Macau, obtive-o logo no primeiro ano em que cá vim, em 2013. Fiquei em 13º lugar e foi um ano que me correu francamente bem porque fiz muitos quilómetros e quase acabei por me tornar campeão nacional. O título acabaria por chegar só no ano a seguir, mas foi um ano em que eu competi muito e treinei bastante. Este ano venho um bocadinho mais à vontade em relação ao ano passado, até porque consegui competir mais. Gostava, sobretudo, de melhorar o lugar que alcancei cá, até porque quando um piloto faz um bom resultado e depois volta durante dois ou três anos seguidos e os resultados não surgem, acaba por despontar alguma insatisfação. O objectivo de qualquer piloto é melhorar e eu ainda não tive essa sorte. Até agora ainda não consegui melhorar esse 13º lugar: fiz 19º, fiz 20º depois de um mau arranque e este ano gostava, ao menos, de ficar dentro dos 15 primeiros, que é o meu objectivo.

Para além da concorrência dos outros pilotos e da própria exigência do traçado, que elementos é que podem determinar um bom ou um mau resultado aqui no Circuito da Guia? Uma boa afinação é essencial …

A.P: Sim. O essencial é que os treinos corram bem, desde o primeiro momento. O primeiro treino livre deve servir para tirar a melhor impressão possível tanto do piloto, como da mota. Se isso acontecer, estou convicto de que poderemos melhorar. Um bom treino cronometrado e uma boa posição na grelha também contam muito em Macau para se conseguir um bom resultado. E depois há o arranque. O arranque tem de ser perfeito. Nestes anos todos, talvez por medo ou por algum qualquer receio, tenho arrancado mal, até tenho caído quase para último no arranque, mas este ano estou confiante de que vou protagonizar um bom arranque e que vou conseguir acompanhar o grupo que está mais dentro do meu ritmo e que anda dentro dos meus tempos. Isso já seria bom para conseguir alcançar o meu objectivo de terminar a corrida dentro do top-15.

Em termos de envolvente atmosférica, digamos assim … É preferível um dia em que o céu esteja encoberto? Ou um dia de calor?

A.P: Um dia assim é bom, que não é tão massacrador para nós. Não se torna um dia tão pesado em termos de desgaste físico, mas se estiver calor é bom para os pneus e para o alcatrão. As condições, que me lembre, têm estado sempre boas no Grande Prémio e espero que assim continue …

Vai competir lado a lado com alguns nomes grandes do “road racing”, como dizia há pouco. Este ano há duas ausências de vulto – o Ian Hutchinson e o John Mcguiness – mas vem o Peter Hickman, que venceu no ano passado, vem o Michael Rutter, que mostra todos os anos que ainda dá cartas em Macau. Quem é para si o grande favorito à vitória este ano?

A.P: Penso que o Peter Hickman vai querer ganhar outra vez. É um piloto que está em grande destaque. Sempre andou muito bem em Macau e provou-o, uma vez que já ganhou por duas vezes e este ano acho que vem também com mais força. Ele fez um bom ano no Campeonato Britânico e acho que este ano vem também para ganhar. Vamos ter aí também o Glenn Irwin, que se estreou no ano passado e que ainda se intrometeu entre os primeiros. Este ano, apesar da ausência de alguns pilotos, não deixa de estar mais competitivo do que nos outros anos. Estão a surgir nomes novos, com muita capacidade para substituir os anteriores.

Macau é um desafio para continuar enquanto o convite lhe for feito? Ou?

A.P: Há sempre vontade de voltar a Macau, mas é como lhe dizia há pouco: Macau para mim é um trabalho que é feito ao longo do ano todo. Se eu ficar sem uma equipa em Portugal e não puder correr, não virei a Macau. Não se trata de chegar a Macau e correr. Tem de haver um trabalho prévio e a própria Comissão do Grande Prémio pede resultados durante o ano para que os pilotos possam participar e, por isso, acho que qualquer piloto que venha cá tem que estar consciente de que tem que ter rodagem durante o ano. Ninguém tenha a ilusão de que pode apenas competir no Grande Prémio de Macau. Além dos perigos, dificilmente conseguirá estar ao nível dos outros pilotos, mesmo ao nível da classificação.

Se não vier o André Pires, quem é que poderá vir? Quem é que poderá representar o motociclismo português?

A.P: É uma pergunta difícil. E é uma pergunta que desperta uma resposta triste. Gosto de vir a Macau, sou o único piloto português, mas gostava de ter um companheiro de equipa português ou até ter alguém para poder falar e estar à vontade sempre que é necessário discutir questões de natureza mais técnica. Trocar ideias é sempre bom para se procurar alcançar bons resultados e eu não tenho esse tipo de oportunidade em Macau. Há bons pilotos em Portugal, mas a Comissão do Grande Prémio exige que quem queira disputar a prova tem de ter experiencia no Road Racing. Eu tenho a experiencia de vir a Macau, não tenho falhado. Mas também fui à ilha de Man, participei na prova da ilha de Man e essa participação é uma mais valia e é também por isso que me continuam a chamar. Infelizmente em Portugal, mais ninguém está a fazer as corridas de” road racing”. Se continuar assim, e se nenhum outro piloto equacionar ir lá fora, deverá ser muito difícil ter aqui outro piloto português a breve e médio prazo.

Rematava esta entrevista exactamente com a primeira questão que lhe coloquei … Com a desistência do Tiago Monteiro, acaba por ser o único piloto português a integrar o cartaz da 64ª edição do Grande Prémio de Macau. Esta circunstância coloca-lhe algum tipo de pressão acrescida? Ou não?

A.P: Pressão não diria. Se calhar alguma vergonha, porque é provável que as pessoas andem mais em cima de mim e exijam mais de mim. De qualquer forma, nunca acuso a pressão. Estou perfeitamente à vontade nesse aspecto e até pode ser que sirva para que os portugueses deem mais atenção às motas, porque normalmente a preferência deles vai para os carros. É pena. Espero que o Tiago Monteiro melhore rápido e possa voltar o mais depressa possível às corridas. Não temos cá o António Félix da Costa, que é um piloto fenomenal em Macau, mas estou cá para fazer o meu melhor. Espero que todos os portugueses, principalmente os de Macau, tenham a possibilidade para ver o Grande Prémio e que me façam chegar o seu apoio.