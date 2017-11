Duterte diz que terrorismo ameaça a paz na Ásia

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmou esta segunda-feira que o terrorismo ameaça a paz na Ásia, durante um discurso no âmbito das reuniões da Asociação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Manila.

Num evento com os líderes de mais de uma dezena de países do continente asiático, da América, da Europa e da Oceânia, o Presidente filipino também abordou a questão da pirataria marítima, do tráfico de drogas e das migrações como alguns dos temas a tratar nas reuniões que se prolongam até ao final do dia de amanhã.

O ‘jihadismo’ e o narcotráfico colocam em perigo “a prosperidade económica e a integridade das instituições e, o que é mais importante, a segurança da nossa gente”, sublinhou Duterte.

‘Jihadistas’ do Estado Islâmico (EI) ocuparam entre Maio e Outubro deste ano a cidade de Marawi, no sul das Filipinas. O grupo radical islâmico conta com apoiantes na Indonésia e na Malásia, dois países de maioria muçulmana na ASEAN.

O Presidente filipino anunciou que durante estas reuniões da ASEAN vai assinar um acordo para a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores imigrantes com vista a garantir a sua proteção social e acesso à justiça.

A ASEAN realizou durante o dia de ontem a cimeira do grupo, formado pela Birmânia, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietname, e mais tarde vai organizar reuniões bilaterais com os Estados Unidos, a República Popular da China, a Coreia do Sul e o Japão, entre outros.