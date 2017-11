DSE oferece subsídios até três mil patacas para participantes da “Feira das Vésperas do Ano Novo Lunar”

Está disponível a partir de hoje o formulário de inscrição para o “Concurso de Empreendedorismo para Jovens Arrendatários das Tendas da Feira das Vésperas do Ano Novo Lunar”, uma iniciativa que decorre entre 6 a 27 de Dezembro. Aos vencedores será atribuído um subsídio de até três mil patacas para a montagem da respectiva banca de vendas. As três melhores vão ainda ganhar prémios de até 10 mil patacas.

A Direcção dos Serviços de Economia (DSE), em conjunto com a Associação YEA Macau, vai promover, pelo segundo ano consecutivo, um concurso para os jovens empreendedores que queiram ocupar uma tenda na “Feira das Vésperas do Ano Novo Lunar” do próximo ano.

O “Concurso de Empreendedorismo para Jovens Arrendatários das Tendas da Feira das Vésperas do Ano Novo Lunar” vai estar disponível entre 6 a 27 de Dezembro e o formulário de inscrição pode ser descarregado a partir de hoje na página electrónica de cada um dos organizadores. Os Serviços de Economia vão atribuir subsídios de até três mil patacas aos vencedores do concurso, que podem ainda concorrer aos três prémios atribuídos às melhores bancas de venda. A “Feira das Vésperas do Ano Novo Lunar” irá decorrer entre 8 e 15 ou 16 de Fevereiro do próximo ano na Praça do Tap Seac.

Podem concorrer a este concurso jovens empreendedores com idades compreendidas entre os 18 e os 44 anos. Os organizadores não definem quais os tipos de negócios que podem ser seleccionados mas, como exemplo, Tai Kin Ip, director da Direcção de Serviços de Economia, explicou que os vencedores deste ano se apresentaram na feira com bancas de comércio a retalho e produtos alimentares. Quanto aos subsídios, estes terão o valor máximo de três mil patacas, sendo que duas mil serão para a decoração e mil para a divulgação e promoção. Relativamente aos prémios para as três melhores tendas, estes terão o valor pecuniário de 10 mil, cinco mil e três mil patacas. Os vencedores serão escolhidos por um júri e também pelos visitantes da feira.

Os vencedores do “Concurso de Empreendedorismo para Jovens Arrendatários das Tendas da Feira das Vésperas do Ano Novo Lunar” vão poder participar num workshop ministrado por profissionais do sector. Este terá como intuito “incentivar ao desenvolvimento da mentalidade inovadora dos jovens arrendatários das tendas da ‘Feira das Vésperas do Ano Novo Lunar’, para que possam absorver as experiências de como fazer negócios”, explicou ontem Tai Kin Ip, na conferência de imprensa de apresentação do concurso. Esta acção de formação irá decorrer em três sessões, entre 8 e 27 de Janeiro de 2018. Inicialmente esta será apenas destinada aos participantes na feira. Contudo, existe a possibilidade de serem abertas vagas que envolvam outros interessados.

Na próxima edição da “Feiras das Vésperas do Ano Novo Lunar” vão estar disponíveis 34 tendas. A Associação YEA esclareceu que os vencedores do concurso não terão que pagar pelo aluguer do espaço mas ficam, contudo, sujeitos ao pagamento de uma taxa ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

O orçamento para a realização da edição do próximo ano da “Feiras das Vésperas do Ano Novo Lunar” irá sofrer um aumento de cerca de 70 por cento devido à atribuição de prémios e subsídios que não estavam contemplados na primeira edição. Assim, das 93 mil patacas deste ano, vão ser aplicadas na próxima iniciativa quase 200 mil.