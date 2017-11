Director dos SMG discute medidas de prevenção de catástrofes com homónimo de HK

O director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), Raymond Tam, prestou recentemente uma visita ao Observatório de Hong Kong, onde se encontrou com o seu homónimo da RAEHK, Shun Chi Ming. Durante o encontro, Tam formulou várias sugestões, como a realização de video-conferências entre as duas regiões aquando da ocorrência de tempestades. Entende o também responsável pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental que, com a inauguração da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a Região Administrativa Especial de Macau tem necessidade de fortalecer a cooperação com o Observatório da RAEHK.

Da sua parte, Shun Chi Ming manifestou o seu apoio ao desenvolvimento dos serviços meteorológicos em Macau, nomeadamente na designação de um especialista para coadjuvar no processo de criação de estações de vento nas pontes e auxiliar na formação de pessoal técnico para a manutenção de estações meteorológicas automáticas.