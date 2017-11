 Circulação condicionada já a  partir de amanhã  

Alterações no percurso de mais de quatro dezenas de autocarros, condicionamentos em várias artérias do centro da cidade e na zona de Mong Há e a recomendação para percorrer a pé o que normalmente se faz de carro ou através do recurso a transportes públicos. A partir de amanhã e durante os quatro dias em que o território é palco da 64a edição do Grande Prémio de Macau, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego vai promover alterações de vulto à circulação e ao funcionamento aos transportes públicos que servem as zonas contíguas ao Circuito da Guia.

Numa nota de imprensa enviada às redacções, a DSAT adianta que um total de 45 carreiras de autocarros vão ver os respectivos itinerários alterados já a partir de quarta-feira devido à organização do Grande Prémio. Para facilitar a deslocação de residentes e turistas entre o Terminal Marítimo do Porto Exterior e a Praça de Ferreira do Amaral, o organismo anunciou, no entanto, a criação de duas carreiras gratuitas , que deverão ligar o Terminal Marítimo à zona do Fórum de Macau.

Com o propósito de facilitar o escoamento do trânsito, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego vai promover alterações provisórias em várias artérias do território. Assim, a circulação no troço da Rua Cidade de Sintra situado entre a Praça de Ferreira do Amaral e a Avenida 24 de Junho vai fazer-se a partir de amanhã em ambos os sentidos. Já a faixa da direita da Avenida de Marciano Baptista, junto ao Fórum de Macau, será transformada até à madrugada de 20 de Novembro num corredor exclusivo para autocarros.

Condicionada será também a circulação na Estrada da Bela Vista, com o sentido de circulação a ser invertido no troço da artéria situado entre o edifício Fok Hoi e o viaduto da Estrada da Bela Vista. Na zona de Mong Há, outra alteração de relevo prende-se com os condicionamentos previstos para o troço da Estrada de Ferreira do Amaral situado entre a Rua de São João Bosco e a Estrada de D. Maria II, com a circulação a passar a processar-se, a partir de amanhã, em dois sentidos de circulação.

Ciente do impacto da prova, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego repete um apelo já feito há um ano e aconselha os residentes a planearem, de forma mais atempada, “o seu percurso de deslocação, saindo de casa mais cedo, bem como, optando por percorrer a pé ou em outros meios de transporte público, para evitar que a sua deslocação seja perturbada”.