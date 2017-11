CF32 Racing Team aponta ao top10

A CF32/Lekka Racing Team vai voltar a disputar mais uma edição do Grande Prémio de Motos, com Allann-Jon Venter a fazer-se, uma vez mais, às curvas e contra-curvas da Guia. Depois de ter conseguido um 13º lugar como a melhor posição alcançada no Circuito da Guia, o piloto sul-africano regressa à RAEM e a equipa tem a ambição de subir mais uns lugares na classificação, segundo disse ao PONTO FINAL João Fernandes.

“Sei que vamos estar a lutar entre o 10º e o 15º, é o lugar natural no qual vamos andar, mas se as coisas correrem bem pode ser que consigamos entrar dentro do top10 que é esse o objectivo para este ano”, referiu o ‘team manager’ da CF32 Racing Team.

João Fernandes realçou a boa temporada feita por Allann-Jon Venter, que terminou o campeonato da África do Sul na segunda posição, tendo vencido as duas últimas provas. Para este ano a moto estará “melhor preparada”, havendo uma única “incógnita” em relação aos pneus, que constituem a grande novidade para este ano.

Em relação aos favoritos para a edição deste ano do Grande Prémio de Motos, o ‘team manager’ da CF32 Racing Team acredita que o campeão deverá surgir de um trio composto por Peter Hickman, Michael Rutter e Glenn Irwin. O antigo piloto considera que este último poderá ter uma ligeira vantagem em relação aos restantes.

A edição deste ano da prova terá apenas um português, com André Pires a competir em representação da Team of Portugal, depois de se ter estreado no Circuito da Guia precisamente pela CF32 Racing Team: “O André Pires é um bom piloto, por isso foi a nossa aposta no primeiro ano que montámos esta estrutura. Tem um talento muito grande, se conseguir pôr a moto a funcionar aqui em Macau acho que tem valor suficiente para entrar no top10”, referiu João Fernandes.

Porém, tanto André Pires como Allann-Jon Venter não terão facilidades para chegar ao top10, visto que “são muitos pilotos a andar dentro do mesmo segundo”, salientou ao PONTO FINAL o ‘team manager’ da CF32 Racing Team.