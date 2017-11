BNU promove empreendedorismo para jovens no IFT e na MUST

O campus do Instituto de Formação Turística (IFT) e a Universidade de Ciência e Tecnologia (MUST) receberam, entre 1 e 7 de Novembro, as oficinas de empreendedorismo do Banco Nacional Ultramarino (BNU), organizadas pela entidade bancária e pela Associação Industrial e Comercial de Macau (ICAM).

De acordo com um comunicado do BNU, as oficinais tiveram como objectivo “a partilha de experiências e conhecimentos sobre como estabelecer uma empresa, principalmente nas áreas de comércio electrónico, fornecimento de calor/energia e restauração” e, ao mesmo tempo, promover a mensagem de que o empreendedorismo “deve basear-se em conhecimentos industriais sólidos em vez de apenas seguir a ‘moda’ ou tendências pouco sustentadas”.

De acordo com o ICAM, um programa de empreendedorismo “deve ser projectado de forma aberta e com ligações internacionais, de forma a poder responder à forte concorrência do mercado mundial, especialmente no campo do comércio electrónico”.

Entre Outubro e Novembro, as Oficinas BNU para jovens empreendedores totalizam 14 visitas a escolas secundárias e universidades, incluindo a Universidade de Macau, o Instituto Politécnico e o Instituto de Enfermagem Kiang Wu.