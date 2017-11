Aproximar comunidades e fazer diplomacia através do futebol

A equipa de futebol do Consulado de Portugal em Macau e Hong Kong esteve no passado fim-de-semana em Xiamen, tendo discutido com uma formação local a Super Bock Cup. O resultado final foi favorável à formação da província de Fujian, mas a deslocação acabou por dar azo a mais um capítulo bem sucedido na missão de promover a diplomacia através do desporto.

Pedro André Santos

A nível local, a equipa de futebol do Consulado de Portugal em Macau e Hong Kong tem vindo a dar nas vistas nos últimos anos, tendo somado duas subidas de divisão consecutivas – da quarta para a segunda divisão – e terminado a última temporada no terceiro lugar, a um ponto apenas do segundo lugar que garantia a subida à Liga de Elite.

Para além dos campeonatos locais, uma das grandes prioridades da equipa do Consulado passa por promover a diplomacia através do desporto fora do território, participando em vários torneios e competições nas regiões vizinhas. No último fim-de-semana, a formação capitaneada por Vítor Sereno esteve em Xiamen, na província de Fujian, para disputar a Super Bock Cup frente a uma formação local: “Mais do que um projecto competitivo, este tem sido um projecto diplomático único que suscita curiosidade, simpatia e apoio. Com este projecto construímos mais uma forma de aproximar comunidades, de fomentarmos a participação dos portugueses na vida da RAEM e estreitar os laços entre Portugal, as Regiões Administrativas Especiais de Macau, Hong Kong e da República Popular da China”, disse Vítor Sereno ao PONTO FINAL.

O Embaixador aproveitou ainda para destacar os quatro torneios “de grande relevância regional” conquistados pela equipa, considerando “muito positiva” a presença em Xiamen para disputar a Super Bock. Frente a uma selecção local, a formação do Consulado até começou melhor e adiantou-se no marcador, mas permitiu a igualdade ainda antes do intervalo. A igualdade a um tento numa partida bem disputada de parte a parte deixava bons indícios para a etapa complementar, mas a formação de Xiamen acabou por ser mais eficaz a nível da finalização, vencendo o encontro por 5-3.

A equipa de futebol do Consulado vai deslocar-se uma vez mais à República Popular da China, ao vizinho município de Zhuhai, para um torneio quadrangular internacional marcado para 3 de Dezembro. O certame deverá contar com equipas do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Guangzhou e do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau: “É um quadrangular internacional onde nós estaremos presentes uma vez mais, brandindo este conceito que sempre defendi que é a diplomacia desportiva”, adiantou Vítor Sereno.

Super Bock em destaque na China

A cerveja Super Bock tem vindo a fazer grande sucesso na República Popular da China, especialmente na província de Fujian. De acordo com João Torres, a Super Bock é actualmente responsável por 4 por cento do total das exportações portuguesas para a República Popular da China: “Isto é um trabalho contínuo, estamos a contratar pessoas, desenvolver acções de apoio de gestão, a aprofundar o nosso conhecimento sobre o consumidor chinês, desenvolver acções juntos da plataforma digital, todos estes planos fazem parte dos próximos passos”, referiu o director da Unicer China em declarações ao PONTO FINAL.

Apesar da “presença recente na China”, João Torres destacou a importância do estreitamento de “relações e laços de amizade entre as autoridades e parceiros locais” no crescimento da marca, tendo sido também nesse sentido que foi endereçado o convite à equipa de futebol do Consulado, que é patrocinada pela marca de cerveja portuguesa.

Em jeito de balanço, João Torres referiu que a iniciativa “foi excelente”, considerando repetir a experiência no próximo ano.