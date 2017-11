AIPIM organiza acções de formação sobre ética e deontologia

A Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) anunciou ontem o início de uma nova série de formações destinadas aos profissionais da comunicação social do território. Com a iniciativa, a Associação visa desenvolver acções de formação, workshops a ateliers para jornalistas no sentido de “promover o aperfeiçoamento das competências técnicas e conhecimento sobre os temas que emergem como questões-chave no exercício da profissão”.

Neste sentido, a AIPIM convidou dois formadores, um “oriundo do mundo do jornalismo anglo-saxónico e francês baseado em Hong Kong”, Eric Wishart, e Joaquim Fidalgo, de Portugal, que conta com “uma extensa carreira como jornalista e professor universitário”, refere uma nota da associação.

No dia 25 de Novembro, entre as 10h00 e as 13h00, a Fundação Rui Cunha irá acolher a acção de formação sobre ética e deontologia orientada por Eric Wishart. A 9 de Dezembro, igualmente na Fundação Rui Cunha, será a vez de Joaquim Fidalgo realizar uma acção de formação sobre ética e deontologia, entre as 10h00 e as 18h00, com um interregno de duas horas para almoço entre as 13h00 e as 15h00.

As acções de formação são exclusivamente para jornalistas, sendo gratuitas para os sócios da AIPIM, enquanto que os não sócios terão que pagar 100 patacas.