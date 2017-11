A cozinha macaense como referencial estruturante da comunidade

Fernando Sales Lopes apresenta hoje “Os Sabores das Nossas Memórias – A Comida e a Etnicidade Macaense”. A obra, que identifica e aprofunda mecanismos identitários de adaptação da comunidade macaense, vem provar, considera o autor, a importância da cozinha macaense para a identidade de Macau. Sales Lopes só lamenta que o livro, entregue ao Instituto Cultural em 2002, só agora seja publicado.

Sílvia Gonçalves

Um livro que aprofunda elementos da identidade e etnicidade da comunidade macaense, através da gastronomia, é hoje apresentado na Academia Jao Tsung-I, às 18h30. O seu autor, Fernando Sales Lopes, desenvolveu a investigação que lhe serve de base no final do século XX, com um conjunto alargado de inquéritos realizados entre membros locais não só da comunidade local, mas também da diáspora. Na altura, salienta o autor, a comunidade macaense enfrentava um sentimento profundo de orfandade, pouco antes da transferência de soberania. Interessava-lhe um traço fundamental da cultura – a cozinha confeccionada em família – que aos poucos se esvaía e assumia um lugar de memória. O estudo, desenvolvido para uma tese de mestrado, “vem provar a importância da comida macaense para a identidade de Macau”, resume o historiador.

“É um trabalho de identidade, sobre a identidade e etnicidade macaense. O objectivo do trabalho era identificar elementos que permitissem aprofundar os mecanismos identitários de adaptação ou de acomodação da comunidade. E para determinar isto com recurso à comida macaense, e saber se a comida macaense é na verdade, se era e continua a ser, um referencial estruturante da marca e da etnicidade do macaense”, enquadra Fernando Sales Lopes. O historiador conta ter iniciado a investigação nos anos finais do século passado, pouco antes da mudança de administração do território: “É uma altura em que há uma necessidade da comunidade de realçar, de reafirmar a sua identidade. Havia muitas dúvidas relativamente ao futuro, as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Há um síndrome de abandono, de orfandade, era um momento doloroso para a comunidade”, assinala.

Ao invés de traços fundamentais da comunidade – como o uso da língua portuguesa ou a religião católica – o investigador optou por recair na gastronomia, um vínculo que apresentava características particulares: “Havia aqui uma coisa que era a comida macaense, que me interessava sobremaneira. Porque enquanto os outros traços eram mais ou menos palpáveis, a comida macaense é uma coisa que deixou de existir, as pessoas deixaram de a cozinhar, não havia restaurantes naquela altura, só dois ou três”. E na gastronomia traduzia-se um lugar de memória: “As pessoas quando se reuniam, quer em Macau quer na diáspora, era sempre em torno da comida, a comida era o atractivo. Sempre ouvi as pessoas falarem da comida como uma coisa do passado. Era sempre uma referência para lá do palpável, era já do mítico”, explica.

Sales Lopes conta ter aproveitado o Encontro dos Macaenses para lançar inquéritos também à comunidade da diáspora, 450 no total: “Foi muito interessante ver a reacção das diversas comunidades em relação à comida macaense, sendo sempre indicado como um ponto importante da sua identidade, mas sempre referencial. Acabei por fazer esse levantamento através de informantes qualificados, de entrevistas, do levantamento que fiz do receituário, dos poucos restaurantes que existiam, da literatura de Macau, porque todos os autores se referem também sempre à comida”, descreve.

Trata-se então de um ensaio sobre a identidade macaense, vinculada à gastronomia? “É um estudo que vem provar a importância da comida macaense para a identidade de Macau, para a sua etnicidade”, explica o autor. “Quando estamos a falar de etnicidade é mais quando as pessoas se identificam com uma determinada cultura e se baseiam na sua história, nas suas origens, no destino. E onde aparece não só o real mas também o mítico. Por isso é que eu chamo etnicidade, no caso concreto deste estudo, que tem o valor que tem em relação à época em que foi e o que era na altura. Mas, pela minha prática, não se alterou assim tanto, esta simbologia acaba por não se ter alterado”.

O historiador lamenta, contudo, o atraso na publicação da obra, entregue ao Instituto Cultural (IC), que lhe atribuiu uma bolsa para a investigação, há já 15 anos: “O livro está nas mãos do Instituto Cultural desde 2002 e só agora é que sai. Foi uma escolha deles, má escolha, até porque não há nada escrito sobre isto e já houve para aí candidaturas de gastronomia a isto e aquilo, e se calhar até era importante ter algum material”, defendeu.

No lançamento, hoje, do livro, Sales Lopes estará acompanhado de três académicas, Beatriz Puente-Ballesteros, Cecília Jorge e Sheyla S. Zandonai, que apresentarão três leituras da obra. Uma obra que é para o historiador sobretudo holística: “Isto não é sociologia, não é história. É holístico, é um cozinhado de várias fontes, de várias maneiras de interpretar as coisas. Porque isto tudo desenvolve-se em termos de história, da maneira de estar à mesa, da diferenciação social que se vê através da comida. De diferenciação económica, de género, tudo isto está no livro. Chamemos-lhe uma investigação holística, que é o que ela é”, finaliza.