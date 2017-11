Zarzuela de Tomas Breton, nas conversas com música da Fundação Rui Cunha  

As zarzuelas madrilenas dão o mote a uma nova tertúlia na galeria da Fundação Rui Cunha esta terça-feira, às 18h30. Integrada no ciclo “Conversas Ilustradas com Música”, a sessão “La Verbena de La Paloma, Zarzuela de Tomas Breton” será conduzida pelo advogado Frederico Rato, numa palestra acompanhada por alguns trechos musicais seleccionados.

“Falar de Madrid e da sua música conduz de imediato à zarzuela, um género de ópera de natureza eminentemente urbana, típica da capital espanhola, de cariz muito popular e apreciada por todas as classes sociais, cujas árias são adoptadas e decoradas pelo povo espanhol e cantadas em todos os lugares de festa”, enquadra a Fundação Rui Cunha, em comunicado.

A mesma nota detalha a narrativa de uma opereta, designada na origem por zarzuela, com música de Tomas Breton e ‘libretto’ de Ricardo de la Vega: “A vida de proximidade e de vizinhança decorre placidamente num bairro castiço de Madrid. Duas ‘guapas’ vendedoras de balcão, Susana e Casta, aceitam os galanteios de um farmacêutico já maduro de idade, Don Hilarion. Esta relação desgosta o jovem Julian, que está apaixonado por Susana”. Adensa-se o drama amoroso: “Tudo se complica quando no dia da Verbena de la Paloma, uma célebre e popular festa da cidade, as duas jovens decidem deixar-se acompanhar pelo seu idoso e experimentado admirador”.

O enredo reúne elementos da vida urbana da capital espanhola que retratam o modo de estar de um povo e desvendam algo da sua cultura: “O clima de festa, o ciúme, os amores serôdios, o flamenco, a música alegre e viva de Tomás Bréton, os comentários, as graças e as censuras dos amigos e dos vizinhos tornam esta ópera urbana um alegre divertimento, que retrata a forma de estar e de ser de um povo ibérico e latino”, pode ler-se na mesma nota.