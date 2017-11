Trump no Vietname: O presidente dos Estados Unidos da América, Donald J. Trump, e o presidente do Vietname, Tran Dai Quang, conversam enquanto se dirigem para uma conferência de imprensa no Palácio Presidencial em Hanói, este domingo. Trump visitou no fim-de-semana o Vietname, no âmbito do seu périplo asiático. EPA / KHAM / POOL

