Trump oferece-se para mediar disputas no Mar do Sul da China

O presidente norte-americano, Donald Trump, ofereceu-se para ser mediador nas disputas territoriais no Mar do Sul da China, num encontro com o Presidente do Vietname.

Trump disse a Tran Dai Quang que tinha conhecimento da disputa do Vietname com a República Popular da China sobre as águas estratégicas, e sublinhou ser “um muito bom mediador e muito bom árbitro”, disposto a ajudar.

O Presidente norte-americano falava com o homólogo vietnamita no início dos seus encontros em Hanoi. Trump disse que a Coreia do Norte “continua a ser um problema” e espera que o Presidente chinês Xi Jinping seja “uma tremenda ajuda”, bem como a Rússia.

O Governo chinês reivindica a quase totalidade do Mar do Sul da China, incluindo zonas perto das costas do Vietname, das Filipinas, da Malásia, do Brunei, da Tailândia, do Camboja, da Birmânia, do Laos, da Indonésia e de Singapura.

Nos últimos anos, o Governo Central reforçou a presença nesta zona estratégica através da construção de ilhas artificiais que podem ser usadas como bases militares, apesar de o tribunal internacional de Haia ter considerado as reivindicações marítimas chinesas ilegítimas.

Trump e Quang falaram brevemente aos jornalistas após a chegada do chefe de Estado norte-americano ao palácio presidencial em Hanoi, com Trump a prometer “uma tremenda quantidade de comércio” com o Vietname, envolvendo “milhares de milhões” de dólares.

O presidente norte-americano esteve no Vietname no âmbito de um périplo asiático. Ao final do dia de ontem deslocou-se às Filipinas, o último destino da deslocação do chefe de Estado norte-americano à Ásia.