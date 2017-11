Trabalhadores domésticos e portadores de deficiência poderão não ser abrangidos pelo salário mínimo

A proposta de lei sobre o salário mínimo vai estar em consulta pública até ao dia 27 de Dezembro. O documento ontem apresentado pelo Governo abrange o âmbito de aplicação, a composição, a forma de cálculo, o período de revisão e a data de entrada em vigor do novo regime. Os trabalhadores domésticos e os portadores de deficiência poderão ficar fora do âmbito de abrangência do diploma.

Joana Figueira

Arranca hoje e prolonga-se por 45 dias, a consulta pública relativa ao diploma que deverá conformar a implementação plena do salário mínimo. O documento sugere que “o salário mínimo seja principalmente aplicado a todos os trabalhadores”, mas o Governo quer saber a opinião da população sobre “a necessidade de se estipular a exclusão do âmbito de aplicação de (…) trabalhadores domésticos e trabalhadores com deficiência”.

O Governo defende que deve ser considerada “a especificidade do trabalho” ou a “situação própria em determinado tipo de trabalhadores”. Em conferência de imprensa, Wong Chi Hong, director da DSAL, esclareceu que “os empregadores que contratam trabalhadores domésticos são diferentes dos outros empregadores” porque a contratação não é feita de acordo com “a sua receita”.

Choi Kit Wa, chefe de Divisão Jurídica e de Estudos da DSAL, adiantou ainda que “quanto aos trabalhadores domésticos e portadores de deficiência” o Governo tem consultado “a forma de tratamento dos países vizinhos”, sublinhando que a DSAL não tem estipulada a opinião de exclusão daqueles dois tipos de trabalhadores, porém quer “ouvir as opiniões dos cidadãos”.

De acordo com o documento de consulta, no ano passado a DSAL identificou um total de 44,200 trabalhadores que auferiam uma remuneração inferior a 30 patacas por hora, entre os quais a maioria – 23,700 – executava trabalho doméstico, “representando 53,6 por cento do total”.

Ainda em 2016, os trabalhadores domésticos correspondiam quase à totalidade da mão-de-obra importada, com 23,600 estrangeiros entre os 23,700 contratados para aquelas funções. Os restantes 20,500 indivíduos com salário inferior a 30 patacas por hora em 2016 trabalhavam sobretudo na restauração (4,900), comércio por grosso e a retalho (4,800) e actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas (2,600).

Noutros países e regiões vizinhas, adianta o Governo, são excluídos, por exemplo, trabalhadores que prestam cuidados a crianças, pescadores, marinheiros e estagiários.

No documento de consulta, a população é chamada a manifestar-se também sobre a composição do salário mínimo, forma de cálculo, período de revisão e data de entrada em vigor do regime de salário mínimo.

Quanto ao montante do salário mínimo, não foi avançado qualquer valor mas deverá ser igual para todos os sectores: “Estamos a ponderar sobre a situação geral da sociedade porque a implementação do salário mínimo irá afectar a inflação, terá impacto nos empregadores e poderá passar a pressão para os consumidores. Por isso, para a implementação do salário mínimo, temos de pensar sobre a actividade e o desenvolvimento dos empregadores, e o desenvolvimento social”, explicou Wong Chi Hong, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL).

Choi Kit Wa avançou que a composição do salário mínimo deverá estar fundamentada numa remuneração de base à qual acrescem outras prestações periódicas como o subsídio de alimentação, subsídio de família e subsídios de comissões inerentes às funções desempenhadas, sendo que o tamanho das duas fatias dependerá dos empregadores. Excluem-se “acréscimos na remuneração resultantes da prestação de trabalho extraordinário, trabalho nocturno ou por turnos, bem como o 13º mês de salário ou outras prestações periódicas de natureza semelhante”.

É ainda sugerido que o montante “seja calculado ao mês, à semana, ao dia, à hora e ao resultado efectivamente produzido”.

O período de revisão e de ajustamentos também está em consulta. Actualmente, dois anos após o regime inicial ter sido aprovado, o valor do salário mínimo para os trabalhadores de limpeza e de segurança na actividade de administração predial de 30 patacas por hora é revisto anualmente, podendo o seu valor ser actualizado de acordo com a situação do desenvolvimento económico.

O Governo quer ainda saber qual é a opinião do público sobre a data de entrada em vigor do regime, tendo garantido que depois da consulta a proposta de lei “será directamente entregue à Assembleia Legislativa”: “Em princípio vamos fazer um estudo sobre o resultado da consulta e depois vamos entregar à CPCS [Conselho Permanente de Concertação Social] para estudar e depois vamos consultar os sectores. O montante do salário queremos que seja adaptável a todos os sectores e de acordo com a situação real da sociedade”, afirmou Wong Chi Hong.