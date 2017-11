Toxicodependentes gastam mais de dez mil patacas em droga todos os meses

Os números foram divulgados na sexta-feira pelo Instituto de Acção Social. O organismo estima que os utilizadores de estupefacientes registados no Sistema do Registo Central dos Toxicodependentes do território gastam 10 218 patacas mensalmente em narcóticos. O montante é 36,4 por cento superior ao registado no primeiro semestre do ano passado.

Os toxicodependentes inscritos no Sistema do Registo Central dos Toxicodependentes do território gastam mais de dez mil patacas em droga por mês, de acordo com dados do Instituto de Acção Social, divulgados no final da semana passada.

A despesa mensal com drogas aumentou 36,4 por cento no primeiro semestre deste ano, para uma média de 10.218 patacas, comparativamente ao período entre Janeiro e Junho do ano passado, em que a média despendida era de 7.489 patacas.

Este valor corresponde aos consumos reportados por 311 pessoas inscritas no registo central, menos 63 do que em igual período de 2016, de acordo com os dados apresentados na sexta-feira após uma reunião plenária da Comissão de Luta Contra a Droga.

Este número resulta do registo voluntário de pessoas, e de informações fornecidas por 18 entidades, incluindo a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública e organizações não-governamentais, “mas não reflecte a população toxicodependente de Macau”, disse em conferência de imprensa a chefe do departamento de Prevenção e Tratamento da Dependência do Jogo e da Droga do Instituto de Acção Social, Hoi Va Pou.

Apesar de se manter como a droga mais consumida, o “ice” representou 30,4 por cento do consumo total de estupefacientes, menos 4,6 pontos percentuais comparativamente aos 35 por cento registados no primeiro semestre de 2016.

O “ice” manteve-se como a droga mais consumida pelos jovens em Macau, aumentando para 55,6 por cento no primeiro semestre deste ano, mais oito pontos percentuais em relação aos 47,4 por cento entre Janeiro e Junho de 2016.

O consumo de droga entre os jovens (16 a 20 anos) representou 5,5 por cento do total (17 pessoas entre 311), quando nos primeiros seis meses de 2016 representava 4,8 por cento (18 pessoas entre 374).

Macau tem em vigor uma nova lei da droga desde o final de Janeiro, que aumentou as penas para o consumo, de um máximo de três meses para um ano.

Na semana passada, o território recebeu a 27.ª Conferência Mundial da Federação das Organizações Não-Governamentais para a Prevenção de Droga e Abuso de Substâncias, um certame que trouxe até ao território representantes de várias jurisdições com abordagens muito distintas da questão da toxicodependência e das estratégias de resposta ao tráfico e consumo de estupefacientes. Ao longo de três dias, foram várias os debates entre os que defendem a criminalização da utilização de drogas e os que colocam a tónica não na punição, mas no tratamento.