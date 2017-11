Tap Seac recebeu carros e motos que vão competir na Guia

É necessário esperar até quinta-feira para que homens e máquinas se façam ao asfalto do Circuito da Guia, mas o arranque oficial da 64.ª edição do Grande Prémio de Macau já foi dado no sábado, com a Praça do Tap Seac a acolher uma exposição que reuniu durante o fim-de-semana uma boa parte dos carros e das motas que vão disputar, entre quinta-feira e domingo, o Grande Prémio de Motos e a Taça do Mundo de GT da Federação Internacional do Autómóvel.

Para além dos veículos que disputam duas das provas de maior destaque do programa do Grande Prémio, os residentes e turistas que ao longo dos dois últimos duas visitaram a Praça do Tap Seac puderam ainda apreciar o Mercedes Dallara de Fórmula 3 com que o português António Felix da Costa conquistou a edição de 2016 da Taça do Mundo da categoria. Expostos foram ainda os veículos de segurança e resgate da BMW que vão constituir, no próximo fim-de-semana, o contingente de veículos de apoio da 64.ª edição do Grande Prémio.

Inaugurada pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, a exposição atraiu à Praça do Tap Seac alguns dos pilotos que no próximo sábado vão disputar a 51ª edição do Grande Prémio de Motociclismo. O vencedor das duas últimas edições do certame, o britânico Peter Hickman, o compatriota Michael “The Blade” Rutter, o português André Pires e o checo Marek Cerveny foram alguns dos atletas que se associaram ao certame

A exposição – de dois dias e de entrada gratuita – incluiu também um balcão para a pré-inscrição no Clube do Grande Prémio de Macau, uma loja com toda a gama de produtos criados por designers de Macau para o evento deste ano, uma exposição sobre o Grande Prémio, uma mostra de pneus e ainda jogos diversos para toda a família, assinala a Comissão do Grande Prémio em comunicado.