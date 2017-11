Taiwan: Pena de prisão de seis meses para residente de Macau acusado de conduta indecente

Um residente de Macau foi recentemente sentenciado a seis meses de prisão em Taiwan, depois de ter sido considerado culpado das acusações de assédio sexual que contra ele foram apresentadas por uma mulher.

O arguido ter-se-á aproveitado do estado de embriaguez da vítima para a levar para um quarto de hotel, onde terá tentado manter relações sexuais com a mulher. Acusado de conduta indecente, o residente do território acabou por negar as acusações numa primeira instância, mas acabou por admitir o crime perante a justiça.

O caso remonta a Maio último. Na semana passada, o Tribunal Distrital de Taipé considerou o arguido culpado e condenou-o a seis meses de prisão. A pena pode, no entanto, ser substituída pelo pagamento de uma multa no valor de 1000 novos dólares de Taiwan (qualquer coisa como 266 patacas) por cada um dos dias de prisão a que o homem foi condenado.