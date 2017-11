A secretária para a Administração e Justiça reuniu recentemente com responsáveis da Aliança de Povo de Instituição de Macau e da Associação dos Conterrâneos de Kong Mun. Da parte dos dirigentes associativos, Sónia Chan ouviu sugestões para o desenvolvimento do governo electrónico, para a definição das funções do órgão municipal sem poder político, para a revisão do regime jurídico da função pública e ainda para a reorganização dos mercados públicos.

