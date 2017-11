Serviços de Saúde asseguram formação de 270 especialistas nos próximos dois anos  

Kuok Cheong U, vice-director da Direcção dos Serviços de Saúde e director do Centro Hospitalar Conde de São Januário, referiu este domingo, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que mais de 170 especialistas estão em formação e que no futuro haverá o organismo que dirige vai apostar em estratégias formativas mais diferenciadas. O responsável estima que mais de 270 especialistas terminem os programas de formação promovidos pelo Governo ao longo dos próximos dois anos. Kuok Cheong U referiu ainda que os novos especialistas podem encurtar o tempo de espera para as consultas médicas. O vice-director dos Serviços de Saúde acrescentou que o programa de formação para especialistas permite reservar quadros qualificados para o futuro Hospital de Ilhas, e que, após a conclusão da nova unidade de saúde, os especialistas poderão começar a trabalhar de imediato.

