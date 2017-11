“Se não se tem prazer numa certa solidão, não se consegue ser pintor”

Lisboa, Paris, Nova Iorque e Lisboa, uma vez mais. Ao longo das últimas seis décadas, Jorge Martins cruzou influências e geografias, temperou-as com a solidão necessária para que a obra nasça com a exigência que lhe é devida e o resultado é uma obra ímpar, onde se cruzam diversas correntes – do abstraccionismo ao estruturalismo, passando por um experimentalismo omnipresente – e onde se manifesta um pluralismo quase pessoano, aliado à descoberta incansável da luz. Aos 77 anos, o pintor é visto consensualmente como uma figura de proa da arte contemporânea portuguesa, mas o artista recusa terminantemente ser chamado de “Mestre” até porque, diz, ainda tem muito a aprender. O PONTO FINAL esteve à conversa com Jorge Martins à margem da inauguração da exposição “Ficção e Deriva”, na última sexta-feira, na Galeria do Tap Seac. A mostra pode ser vista até 4 de Março do próximo ano.

Texto e fotografia de Marco Carvalho

Ponto Final: Traz ao território uma exposição com um nome bastante apropriado para uma cidade como Macau: “Ficção e Deriva”. Macau é uma cidade com o seu quê de ficcional, esteve durante mais de quatro séculos um tanto ou quanto à deriva entre Portugal e a China. Que trabalhos é que são estes que expõe na Galeria do Tap Seac?

Jorge Martins: São todos trabalhos do século XXI. E se não são do século XXI são para aí de 1999. São trabalhos recentes, alguns deles recentíssimos. Nesta exposição estão trabalhos que estiveram expostos até há dois meses no Museu Vieira da Silva, em Lisboa e que no âmbito desta mostra até são os mais pequenos, por acaso. São mais pequenos, mas apesar de tudo ainda têm um metro e meio ou um metro e quarenta e tal. São os quadros que têm um caracter menos teatral, se quiser. Não direi mais simples, porque se calhar até são mais barrocos do que os outros, mas são garantidamente mais abstractos, para utilizar a linguagem mais convencional. Eu pessoalmente não ligo muito aquela velha dualidade abstracção/figuração, mas, enfim tem o lado prático de contextualizar as coisas rapidamente. Os outros quadros são um pouco mais antigos: datam de entre 2000 e 2005 ou 2006 e são quadros que, por sinal, até têm mais a ver com a exposição que eu fiz no ano passado, no Museu da Taipa. Na altura, estes quadros não vieram porque o espaço era mais pequeno. Se tivessem vindo, a exposição teria sido diferente. Desta vez, como me facultaram a Galeria do Tap Seac, que é um espaço maior, pude trazer quatro quadros de quatro metros, que é uma dimensão já considerável …

Surpreendem quem visita a Galeria, porque são trabalhos monumentais, quase …

J. M: São muito grandes. São pinturas muito grandes, realmente. Mas, para aquele tema, para o que lá está expresso, precisava de um certo espaço, para transmitir aquela imagem de quase projecção no ecrã, de um certo modo. Não resultava de uma forma tão espectacular se fosse uma dimensão mais pequena.

Dizia há pouco que não gosta muito de rótulos e que não liga muito à compartimentação por estilos, mas vemos, neste acervo que traz a Macau e à galeria do Tap Seac, quase um resumo daquilo que foi a sua carreira ao longo dos últimos sessenta anos. Temos, como dizia, alguns quadros mais abstractos, outros mais estruturalistas…

J.M: Não sei se é um resumo. Um resumo não será, mas apresenta essas duas facetas mais evidentes, digamos assim. Eu comecei a expor em 1958. Portanto, são quase sessenta anos de exposições e de trabalho. O meu trabalho acaba por ter um movimento, quase ondulatório, de simplificação e de complexificação sucessivos. Essas facetas desse movimento ondulatório, chamemos-lhe assim, estão aqui presentes efectivamente. Se calhar, numa primeira visão, pode resultar um pouco surpreendente, quase como se se tratasse de uma exposição de dois artistas, mas eu – possivelmente – se olhar para a minha obra toda, não encontra apenas a encarnação de dois artistas, encontra para aí de uma dúzia deles que têm andado a enveredar por caminhos, a tentar explorá-los e depois voltar a um outro caminho e assim sucessivamente….

Ainda que se note esse pluralismo quase pessoano, há uma tendência que perpassa toda a sua obra, que é a procura incansável da luz. Uma procura evidente em “Lição de Desenho”…

J.M: Nesta obra, a que dei o nome de “Lição de Desenho” essa característica de que fala é mais do que evidente e, ao mesmo tempo… É engraçado, porque aquela pintura levou imenso tempo a fazer. Imenso. Levou anos, anos e anos, o que faz com que esta seja a primeira vez que ela é exposta. Nas outras exposições em que aquela pintura poderia ter estado, não estava pronta. Agora, considero que está pronta e, como tal, veio para aqui. Fui a fazendo pouco a pouco e é engraçado porque as memórias que me serviam de referência para avançar naquele quadro eram, ao mesmo tempo, memórias muito contraditórias. Eram memórias que me vinham de visões muito actuais de projecções em ecrãs e de instalações de vídeo e, ao mesmo tempo, memórias que me vinham da pintura do século XVII, de Caravaggio e de Rembrandt. Ao mesmo tempo, eu sentia que estava a ser inspirado por duas coisas a quatro séculos de distância.

É perfeccionista no trabalho que faz? Pergunto-lhe isto porque me dizia que esta obra esteve várias vezes para ser exposta e nunca o foi …

J.M: Posso ser muito obsessivo, posso. Tanto no trabalho que faço, como nos pormenores, como na qualidade técnica, digamos assim. Acho que é muito importante. Uma boa feitura não só, de certo modo, preserva no tempo a obra, como faz com que ela dê o máximo de presença ao espectador. Posso às vezes estar a trabalhar horas numa coisa que ninguém vê, mas não deixa de ser algo que me dá prazer.

Utilizando a sua expressão, essa obsessão pela luz é o principal desafio com que se depara um bom pintor? Considera que, ao fim de 60 anos de carreira, conseguiu esse domínio tão almejado da luz?

J.M: Não. Eu acho que tenho tudo por fazer. Acho que quanto mais pinto, menos sei pintar. Não é uma bofetada. É verdade. Sinto que há tantos caminhos que que não percorri e que eu quero ainda percorrer, que realmente é assustador, quase. Daí, se calhar, o meu lado obsessivo quando trabalho. Nos pormenores e …

Tem uma carreira de sessenta anos que se espalhou por vários palcos: Paris primeiro, Nova Iorque depois e agora quase um exílio dourado na zona de Campo de Ourique. Os locais onde foi vivendo e por onde foi passando e as pessoas com quem foi convivendo tiveram uma influência prática – ou não – naquilo que foi produzindo?

J.M: Sim. Sim, sim, sim. Eu em todo o caso sou assim, mas penso que todos os artistas são uma espécie de esponja que absorvem tudo o que vem à rede e depois devolvem muito elaboradamente. Ainda assim, só se pode devolver aquilo que se recebeu. Só se pode haver “out put” quando há “in put”, não é?

Nenhuma destas obras foi feita propositadamente para esta exposição, presumo? Há quadros, como “O Jardim Chinês”, por exemplo, em que a escolha das cores apela muito à sensibilidade cromática da cultura chinesa. O vermelho, os dourados, são cores muito bem aceites pela tradição chinesa …

J.M: Eu gosto imenso de por títulos nos quadros. Acho divertido. Recuso-me ainda assim a escolher títulos que sejam muito óbvios, porque não faz muito sentido. O quadro de que me fala estava para vir sem título: não tinha inventado nenhum e só depois reparei que, de facto, o quadro tinha qualquer coisa de chinês, das sedas chinesas, das bandeiras do ano novo. Eu tive a oportunidade de celebrar o Ano Novo chinês em Nova Iorque e, de repente, decidi chamar-lhe “O Jardim Chinês”. Foi uma associação de ideias que me veio à última hora…

Tem obra exposta em alguns dos maiores museus europeus, como o Centro Gorge Pompidou, por exemplo…

J.M: Sim, foi um dos muitos locais onde expus …

Acabou por optar por uma carreira de certa forma solitária, digamos assim, e renega com alguma frequência a ideia o estatuto e o epíteto de “Mestre”. Por uma questão de humildade? Ou há outras razões?

J.M: Não. Eu não sou nada humilde. Nem vaidoso, também. Sou um solitário, sim. Um solitário até certo ponto. O trabalho de pintor é muito solitário; o trabalho do pintor é estar horas por dias com pincéis e tubos de cor e lápis a tentar resolver problemas numa tela, sozinho. Se não se tem prazer numa certa solidão, não se consegue ser pintor. É evidente que depois tem que haver um lado social que eu não cultivo muito, mas, enfim, de vez em quando me dá prazer. Dá-me prazer que as pessoas gostem do que eu faço, porque sinto-me justificado, sinto que não estou a trabalhar para nada. É evidente que eu não trabalho para exposições. Eu trabalho para mim e vou fazendo: quando tenho quadros feitos, exponho. Aquele é um exemplo. Teria tido muito gosto em tê-lo exposto na Culturgest ou no CCB ou nas últimas exposições que fiz. Não estava pronto, não foi.

O facto de ter uma carreira de sessenta anos, reconhecida em Portugal e fora de portas, não seriam suficientes para que o epíteto de “Mestre” lhe fosse, no entanto, naturalmente apodado?

J.M: Odeio que me chamem “Mestre”, verdadeiramente. Para já, não me sinto mestre. E não é por uma razão de humildade. Eu sei que quanto mais trabalho, mais tenho que aprender, mas como, quando andei na Escola de Belas Artes em Lisboa, os professores não aceitavam que não lhes chamassem outra coisa que não “Mestres” e como eu, francamente, tinha muito má opinião deles, não gosto que em chamem “Mestre”. É só por isso. Parece que me estão a chamar o que eu chamava aos meus professores quando tinha 17 anos. É só por isso.

Uma questão que tem a ver com o seu método de trabalho. Para si a pintura é algo quotidiano, é algo que se impõe quotidianamente ou, como dizia a um jornal electrónico de Lisboa, não deixa de ir a jantaradas para poder pintar?

J.M: Absolutamente. Não deixo de estar com amigos ou de ir jantar ou … Acho que a minha obra não se ressente disso. Não vou para o atelier como quem vai para o escritório. Acabo por lá estar muito tempo, mas há dias em que não trabalho ou em que mais valia não ter trabalhado, porque dei cabo daquilo que fiz na véspera. Quantas vezes me acontece. Nessas alturas, o melhor é sair pela porta fora e fazer outra coisa.

Nesse sentido, o atelier é uma bolha que o isola do mundo? Ou o mundo também consegue entrar no seu atelier e interferir no seu trabalho?

J.M: O que do mundo entra no meu atelier vem da minha memória. É evidente que recebo visitas no meu atelier, mas são muito íntimas. Não gosto que me vejam a trabalhar como um cozinheiro não gosta que o vejam quando está a cozinhar, não é? Um atelier é uma máquina que eu ponho a funcionar sozinho.

Sublinhou já, por duas vezes, a ideia de memória. É a sua matéria-prima preferencial, digamos assim? Ou em que é que se inspira para criar um novo quadro?

J.M: A memória é fundamental para o que estamos a fazer. Não só a memória do que se vê – de exposições e de museus – e do que se leu, mas também a memória do nosso próprio trabalho. Às vezes dou por mim a dizer para mim mesmo: “Deixa-me lá utilizar aquela técnica ou aquela cor que utilizei neste ou naquele quadro”. A memória é fundamental para isso.

De uma forma geral, como é que considera o panorama geral da arte em Portugal, neste momento? Está bom e recomenda-se? Ou nem por isso? Ainda é difícil para alguém viver inteiramente da pintura e das artes plásticas como profissional? Ou o sucesso de alguns pintores foi abrindo algumas portas?

J.M: O mercado da arte em Portugal e das galerias desenvolveu-se muito nos últimos anos. Fui para Portugal há vinte e tal anos, quando deixei Paris e as coisas estavam em franco progresso. A última crise financeira, de há oito ou dez anos, travou um bocado esse processo, mas as coisas estão a retomar a velocidade de cruzeiro que tinham anteriormente.

Tem havido uma renovação do ponto de vista de novas mais valias no universo das artes plásticas em Portugal? Ou Portugal ainda vive muito à sombra de pintores como Paula Rego, Júlio Pomar ou, incontornavelmente, da sua amiga Vieira da Silva?

J.M: Não. Eu acho que há muitos jovens com muito talento em Portugal. Conheço vários. As várias gerações – eu agora já sou praticamente da última geração, não é? – mas depois de mim há muito novos nomes. Isto é algo bom, até porque é algo que acontece pela primeira vez nestes últimos anos em Portugal. Repare que quando há um pintor ou alguém que atinge um certo grau de notabilidade, e estou a falar desde o século XV, são fenómenos isolados. O Nuno Gonçalves, não se sabe o que havia antes ou o que houve depois. Estou a exagerar, mas é um pouco assim. Há coisas pontuais e há sempre qualquer coisa que faz com que as coisas morram antes de dar frutos. Desde, digamos, os anos 50, há sucessivas gerações que, apesar de tudo, com muitas dificuldades têm passado o testemunho umas às outras, desde o Pomar e essa geração – e a Vieira da Silva, ainda que em Paris – à minha geração e às outras que se foram sucedendo, sem que se tenha notado uma descontinuidade, o que é muito esperançoso. É bom que isto continue, apesar de não haver grandes … Como é que eu hei-de dizer? Eu não queria falar de apoios, porque nós não queremos ser apoiados. Não é bem isso. Mas, apesar de tudo, continua-se a trabalhar um bocadinho isolado: não há um Museu de Arte Contemporânea portuguesa actual e faz falta porque podia haver um museu muito interessante, com trabalhos destas gerações todas que se sucederam e que abrangem já alguns jovens de vinte e poucos anos. Conheço alguns, têm um enorme talento, mas estão a começar com imensas dificuldades. O facto é que, realmente, não tem parado, esta continuidade, apesar de todas as dificuldades, de modo que eu espero que, desta vez, isto dê frutos.

Dizia que os artistas não querem apoios, que querem estruturas e uma envolvente estrutural que sirva como plataforma, mas a verdade, por exemplo, é que raramente se vêm histórias sobre exposições na televisão generalista portuguesa ou mesmo nos jornais …

J.M: Não só a crítica, como as próprias simples notícias praticamente desapareceram dos jornais e da televisão. Não percebo porquê. Há lugar para o futebol e há lugar para a arte. Mas não. Efectivamente isso é triste, porque os jornais – tanto televisivos, como os jornais em papel – deixaram de dar atenção à cultura. Não estou a falar de percentagens, mas eu lembro-me que aqui há vinte anos todas as semanas havia crónicas e notícias e crítica nos jornais e, praticamente, está tudo reduzido à expressão mais simples, o que é pena porque o leitor deve pensar que deixou de haver arte em Portugal se se ligar às notícias e aos conteúdos dos jornais.

Depois desta mostra, na Galeria do Tap Seac, o que é que se segue? Onde podemos encontrar as obras de Jorge Martins?

J.M: O que é que se segue? Fui convidado para uma exposição em Badajoz e será a exposição que se segue, no próximo ano. Ainda não tem data marcada, mas está confirmada.

Não tem estado parado. Em 2013, por exemplo, teve um ano em cheio …

J.M: Em 2013 fiz muita coisa. Tive uma grande exposição no Museu de Serralves e outra na Fundação Carmona e Costa, que ainda assim é das instituições portuguesas – graças à Maria da Graça Carmona e Costa – que apoiam constantemente artistas jovens e menos jovens, como é o caso, a fazer exposições, a fazer bons catálogos e tudo isso. É um bom exemplo, neste momento, no quase deserto em que se tornou Portugal para as artes plásticas.

Este tipo de circunstâncias, ao fim de 60 nos de carreira, magoam-no, de certa forma? O facto de, numa cidade como Lisboa, que recebe cada vez mais turistas, não haja mais galerias, não haja mais oportunidades para quem faz das artes plásticas um modo de vida?

J.M: Magoado não estou. Não sou muito susceptível desse ponot de vista. Tenho pena porque há criatividade que chegue e de boa qualidade para que o mundo das artes plásticas fosse mais visível. Há trabalho para o tornar visível. Não há é ainda – e isso não sei muito bem porquê – uma máquina que transporte essa dinâmica e a coloque em andamento.