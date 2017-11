Salário mínimo: Wong Kit Cheng defende exclusão das empregadas domésticas não-residentes

A consulta pública sobre a implementação universal do salário mínimo tem esta segunda-feira início e a questão da inclusão ou não das empregadas domésticas no âmbito de abrangência da medida continua a suscitar divisões no seio da sociedade civil do território. A deputada Wong Kit Cheng sugeriu ontem, num comunicado enviado às redacções, que as empregadas domésticas não-residentes não deveriam ser contempladas com o salário mínimo, de forma a que possa ser mantida a estabilidade dos recursos humanos no mercado de trabalho.

Em comunicado remetido à imprensa a deputada, eleita por via directa, assinalou a existência de mais de 24 mil famílias que dão emprego a uma trabalhadora doméstica não-local, e que se cada família tiver uma, então pelo menos 24 mil empregadas domésticas não-locais estarão a trabalhar no território. A parlamentar e dirigente da Associação das Mulheres de Macau considera que, se as empregadas domésticas não-residentes forem incluídas na atribuição do salário mínimo universal, a medida vai afectar a estabilidade do mercado local, no que diz respeito à gestão dos recursos humanos disponíveis.

No comunicado que enviou às redacções, Wong Kit Cheng alega que, nos últimos anos, o pagamento das empregadas domésticas não-locais tem vindo a subir. As funcionárias auferem, em média, um salário superior a 4000 patacas por mês. A deputada defende ainda que um regulamento irrazoável que recai sobre o empregador veio aumentar o custo de contratação de uma empregada e dá como exemplo o facto de o empregador ter que pagar a viagem de regresso ao seu país da empregada doméstica não-local, caso seja demitida, bem como o dever de garantir subsídio de acomodação. Entende Wong Kit Cheng que se esses pagamentos forem incluídos no salário mínimo, as despesas com cuidados domiciliários aumentarão de forma significativa e influenciarão a estabilidade do mercado de trabalho.

A deputada insta o Executivo a excluir a empregadas domésticas não-residentes do âmbito de abrangência do salário mínimo universal com base na realidade de Macau e nas necessidades reais das famílias do território. Wong Kit Cheng sugeriu ainda que o Governo deve empregadas domésticas não-locais a partir de diferentes canais legais e que deixe o mercado ajustar os seus salários para que os empregadores os possam pagar.