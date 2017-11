Sabrina Ho assina parceria estratégica com a UNESCO

O memorando, assinado no final da semana passada em Paris, tem por objectivo a capacitação de jovens artistas e empreendedores dos quatro cantos do mundo, através do fomento ao seu potencial criativo. A jovem empresária deverá apadrinhar projectos no campo da criatividade e das indústrias culturais no âmbito do Fundo Internacional para a Diversidade Cultural.

A empresária Sabrina Ho, filha do magnata do jogo Stanley Ho e da deputada Angela Leong, assinou no final da semana passada um acordo de parceira estratégica com Irina Bokova, directora-geral da UNESCO. O memorando, que foi assinado na sede da organização, em Paris, tem por objectivo promover mudanças estruturais no domínio da criatividade e capacitar jovens um pouco por todo o mundo através do fomento ao seu potencial criativo.

A directora-geral da UNESCO descreveu o acordo como um impulso importante a um sector em que a juventude tem uma importância preponderante: “As indústrias culturais e criativas empregam mais jovens do que qualquer outro sector. Apoiar jovens artistas e empreendedores na área da cultura é um dos melhores investimentos que podem ser feitos. É um investimento que vai ter um grande impacto para a sociedade, como um todo, e que vai deixar raízes sólidas para um melhor futuro”, afirmou Irina Bokova, citada pela assessoria da Chiu Yeng Culture, a empresa de fomento artístico dirigida por Sabrina Ho.

O acordo de parceria assinado na semana passada tem por alvo o Fundo Internacional para a Diversidade Cultural, uma plataforma da UNESCO que desde 2010 já providenciou mais de sete milhões de dólares em financiamento a projectos que têm por objectivo impulsionar o aparecimento de indústrias culturais dinâmicas em países em vias de desenvolvimento. Para além de procurar garantir o expediente da capacitação dos mais jovens, o acordo agora assinado visa ainda apadrinhar projectos do Fundo Internacional para a Diversidade Cultural que têm por finalidade desenvolver a capacidade empresarial de jovens artistas e criativos através de estratégias de formação inovadoras e de iniciativas de natureza educativa. O objectivo passa, em última instância, pela incubação de novos negócios e pela promoção de mecanismos de empregabilidade sustentável direccionados para os mais jovens: “Sendo a mais jovem parceira estratégica da UNESCO, devo dizer que é com grande humildade que abraço esta oportunidade de trabalhar com a UNESCO na capacitação de jovens ao redor do mundo. Quero instigar a mudança estrutural e ajudar a construir novos paradigmas do ponto de vista do investimento. Acredito piamente que as parcerias representam uma nova forma de liderança e vou dar o meu melhor para ajudar a mobilizar outros como eu, para que invistam no nosso futuro ao abraçar abordagens educativas inovadoras que ajudem a introduzir oportunidades sustentáveis para jovens empreendedores e criativos”, explicou Sabrina Ho.

A parceria firmada entre a jovem empresária e a UNESCO pauta um novo capítulo nos esforços desenvolvidos por Ho para promover o fortalecimento das indústrias culturais, agora a uma escala mundial. Em 2015, a filha de Stanley Ho e de Angela Leong criou a Chiu Yeng Culture, uma plataforma que se propõe promover o desenvolvimento artístico e cultural de Macau e fortalecer sinergias no seio da comunidade local com o objectivo de criar um ambiente de negócios sustentável tanto para os jovens artistas, como também para jovens empreendedores no ramo das indústrias criativas.

No início do próximo ano, garante a Chiu Yeng Culture, a UNESCO deverá divulgar mais informação relativamente aos projectos que deverão ser apoiados ao abrigo do memorando do entendimento agora assinado.