Rodolfo Ávila garantiu presença no pódio em Wuhan

O piloto português, que corre com as cores de Macau, voltou a subir ao pódio no âmbito do Campeonato Chinês de Carros de Turismo, ao terminar em terceiro lugar a primeira das corridas da jornada dupla disputada em Wuhan. Apesar da façanha, o fim-de-semana foi agridoce para Ávila, que se viu obrigado a desistir na corrida de domingo.

Não foi chegar, ver e vencer, mas não ficou muito longe disso. O português Rodolfo Ávila estreou-se no Circuito Urbano da cidade continental de Wuhan com um terceiro lugar, na primeira das duas mangas que deram corpo à sétima e penúltima ronda da edição de 2017 do Campeonato Chinês de Carros de Turismo.

Disputada no domingo, a segunda corrida da jornada dupla disputada no traçado citadino da capital da província de Hubei não correu de feição ao piloto, que corre com licença de Macau. Ávila acabou por desistir quando seguia na terceira posição, depois do carro com que competia – um Volkswagen Lamando GTS – se ter ressentido de problemas no motor.

Capitalizando a experiência adquirida em traçados urbanos – nomeadamente o Circuito da Guia – o piloto, de 30 anos, entrou decidido no fim-de-semana velocipédico, tendo garantido o terceiro melhor tempo da sessão de qualificação, disputada às primeiras horas de sábado.

Motivado, Rodolfo Ávila conseguiu transferir para a corrida a boa performance alcançada na prova de qualificação, alcançando o segundo lugar, mercê de um bom arranque. Na segunda volta, o Volkswagen Lamando do piloto local foi abalroado por um adversário e Ávila caiu para a sexta posição.

Com a prova praticamente no início, o piloto da SVW333 Racing viu-se obrigado a fazer pela vida, imprimindo um ritmo forte à corrida. A aposta acabou por surtir os efeitos desejados, com Ávila a encerrar a primeira corrida da jornada dupla de Wuhan na terceira posição e no patamar mais baixo do pódio: “No arranque fui para segundo, mas na segunda volta, levei um toque do concorrente que seguia atrás de mim e fiz um pião. Caí para sexto e depois foi sempre a subir posições até ao final da corrida”, salientou o piloto português de Macau, em declarações retiradas de um comunicado de imprensa enviado pelo piloto às redacções. “Deu-me um imenso gozo, porque o carro estava bem e o circuito, apesar de pequeno, é interessante e muito rápido, com uma chicane feita em quinta velocidade”, complementa Ávila.

No domingo – e dada a regra que dita que a grelha para a segunda corrida é formada tendo por base a inversão dos doze classificados da primeira corrida – o piloto português arrancou da décima posição. Confiante, Rodolfo Ávila conseguiu ainda escalar posições até ao terceiro lugar, mas durante a sexta volta o motor do Volkswagen Lamando GTS acusou problemas, forçando o piloto, de 30 anos, a abrir mão da corrida: “Foi frustrante, mas as corridas são mesmo assim. A temperatura da água do motor disparou e não havia como continuar. Foi pena, porque para além de ter perdido um pódio garantido, em termos de campeonato este abandono também foi bastante prejudicial”, explica. “Agora há que pensar na próxima corrida daqui a quinze dias em Xangai, onde vou tentar encerrar a época com um bom resultado”, assumiu Ávila.

Apesar da desistência, Ávila assinou, ainda assim, a volta mais rápida ao Circuito Urbano de Wuhan, tendo contribuindo com pontos preciosos para que a SAIC Volkswagen preserve a liderança no Campeonato de Construtores da edição de 2017 da CTCC.

A última prova da temporada de estreia de Rodolfo Ávila no Campeonato Chinês de Carros de Turismo decorre no Circuito de Tianma, em Xangai, a 25 e 26 de Novembro.