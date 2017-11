Desde sexta-feira que os portadores de bilhete de identidade de residente da RAEM com mais de 16 anos já podem proceder ao requerimento de registo criminal através do portal da Direcção dos Serviços de Identificação (DSI). O requerente tem que fornecer um conjunto de dados, efectuar o pagamento online e depois descarregar o recibo do requerimento. Depois terá que se deslocar pessoalmente à Direcção dos Serviços de Identificação ou optar pelo serviço de remessa para obter o documento.

