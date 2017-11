Qigong: Maricic conquistou duas medalhas de ouro em Hong Kong

O croata Nicholas Maricic, que representa Macau nos principais certames internacionais de qigong, conquistou duas medalhas de ouro na quarta edição do Torneio de Qigong entre as Quatro Regiões do Estreito de Taiwan. Organizada pelo Jockey Clube de Hong Kong, a competição atraiu dezenas de atletas da vizinha Região Administrativa Especial, da República Popular da China e ainda de Macau e de Taiwan.

Maricic, que em Setembro conquistou uma medalha de ouro na última edição do Campeonato do Mundo da modalidade, juntou este fim-de-semana dois novos galardões de ouro ao palmarés, ao superioriza-se à concorrência nas categorias de Wu Qin Xi e de Ba Duan Jin. Em Hong Kong, o atleta, de nacionalidade croata, ajudou ainda a selecção local de Wu Qin Xi a conquistar uma medalha de prata na prova colectiva da categoria.

A 20 de Dezembro próximo, a selecção de qigong do território associa-se às celebrações dos 18 anos da transferência da administração do território entre Portuga e a República Popular da China com uma exibição pública no Centro Náutico da Praia Grande, no Lago Nam Van.