Pen-Pineapple-Apple-Tower. Pikotaro actuou na abertura do Festival de Gastronomia

O humorista japonês Pikotaro, que há um ano saltou para a ribalta do entretenimento a nível internacional, com o tema “Pen-Pineapple-Apple-Pen”, foi a grande surpresa da primeira noite do Festival Internacional de Gastronomia, certame que decorre desde sexta-feira na Praça do Lago Sai Van, junto à Torre de Macau. A cerimónia de inauguração do certame, que conhece este ano a sua 17.a edição, contou com a presença do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam. A grande atracção do Festival este ano é a chamada “Aldeia Japonesa”, que oferece algumas das mais requisitadas iguarias da região japonesa de Kansai.

