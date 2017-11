Paradise Papers: Grupo Melco suspeito de envolvimento em estratégias de lavagem de dinheiro

A Melco Resorts and Entertainment, concessionária liderada por Lawrence Ho que já foi detida em parte pela empresa do bilionário australiano James Packer, terá pressionado a firma de advogados Appleby, especialista em negócios “off-shore” a abrir mão das verificações da identidade dos accionistas, uma medida tida como essencial na luta contra o financiamento do terrorismo. A informação foi no final da semana avançado pelo canal de televisão australiano ABC.

Então controlada por James Packer e por Lawrence Ho e denominada de Melco Crown Entertainment, a empresa solicitou um empréstimo sindicado no valor de 3,2 mil milhões de dólares norte-americanos para construir o Studio City.

O empreendimento abriu portas em 2015, numa cerimónia repleta de celebridades. Para além de Mariah Carey, então namorada de James Packer, marcaram também presença na inauguração o realizador Martin Scorsese e os actores Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

A abertura do casino foi publicitada pela curta-metragem “The Audition”, que juntou vários nomes grandes de Hollywood e custou à concessionária de jogo qualquer coisa como 70 milhões de dólares norte-americanos.

O facto do nomes dos financiadores do projecto nunca terem sido revelados suscitou algumas interrogações dentro da Appleby, mas a construção do empreendimento acabou por receber luz verde para avançar.

“Thunderbid” é para avançar: o projecto do paraíso fiscal arranca

Anos antes da abertura do Studio City, a Melco Crown terá feito um esforço considerável, adianta a ABC, para criar empresas no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas.

Entre os 13.4 milhões de documentos divulgados nos Paradise Papers estão mensagens de correio electrónico que dão conta da intenção da então Melco Crown abrir mão dos serviços da Appleby se a firma de advocacia não renunciasse às verificações de identidade dos accionistas e financiadores do grupo.

Os e-mails mostram que a ameaça foi feita numa primeira instância em 2011 e repetida em 2013, após o grupo então liderado por Lawrence Ho e por James Packer se recusar a entregar à Appleby a lista completa dos investidores do consórcio formado pela Melco e pela australiana Crown.

Em ambas as ocasiões, o secretismo instalou-se em torno de duas levas de financiamento norte-americano ligado às holdings Oaktree Capital e Silver Point Capital, empresas que se recusaram a divulgar o nome dos seus accionistas.

As verificações de identidade dos investigadores, que se resumem de grosso modo à máxima “conheça o seu cliente”, são uma pedra angular dos esforços globais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

As verificações pretendem garantir que firmas como a Appleby sabem exactamente quem é o dono da empresa com quem estão a lidar e, consequentemente, identificarem a fonte do dinheiro que está a ser investido.

Recusa suscitou profundas preocupações

Em 2013, a recusa da Melco Crown em revelar os nomes dos investidores das holdings norte-americanas que financiaram a construção do Studio City causou profundas preocupações em Denice Cline, a responsável pelo departamento de fiscalização do escritório da Appleby nas Ilhas Virgens Britânicas.

Cline escreveu que a recusa da Melco Crown “levanta um alerta vermelho” que pode “colocar a nossa licença para operar em risco”.

A responsável sublinhou ainda que a regra “conheça o seu cliente” “dita que a empresa se deve afastar se não for capaz de estabelecer que o cliente é quem diz ser.

No mesmo e-mail, agora tornado público pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, Cline reencaminhou à concessionária de jogo uma cópia do livro de práticas da Appleby, “Anti-Money Laudering and Countering the Financing of Terrorism”, “com especial atenção para as páginas 42-44”.

As páginas em questão sublinham a importância da transparência na relação entre a firma de advocacia e os seus clientes: “Conhecer o seu cliente é essencial na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo… À Appleby é exigido que veja para além do véu corporativo para o dono benéfico subjacente e para obter dados identificativos e documentação que suporte esse indivíduo”.

Na altura, Denice Cline também reencaminhou um sumário das regulamentações anti-lavagem de dinheiro das Ilhas Virgens Britânicas. A responsável escreveu: “Nós não estamos disponíveis para colocar a Appleby na via do mal. Nós temos o dever de cumprir as regulamentações da BVI e as políticas e procedimentos da Appleby.”

Os documentos com data de 2011 a 2013 mostram que a Appleby nunca recebeu nenhuma informação detalhada sobre as empresas que financiaram a Melco Crown , mas as empresas em questão acabaram, ainda assim, por serem incorporadas sem complicações.

Os documentos ilustram como as grandes empresas aparentam ser capazes de desdobrar os seus fornecedores de serviços ‘offshore’ para o seu próprio propósito, até quando estão em causa requerimentos legais essenciais.

Os documentos levantam outras preocupações acerca da capacidade das firmas de advocacia especializadas em ‘offshores’ e em paraísos fiscais terem de corresponder a certos padrões. A preocupação é regularmente documentada nos Paradise Papers devido a quebras no cumprimento das regras estipuladas e a questões levantadas pelos reguladores da Appleby.

Concessionária ameaçou abandonar Appleby

Quando contactada pela ABC a propósito do conteúdo dos e-mails tornados públicos na semana passada, a Appleby não quis comentar, alegando o dever de confidencialidade para com o seu cliente. A empresa negou quaisquer alegações de irregularidades da sua parte ou dos seus clientes.

Uma porta-voz da Crown Resorts, que continua a ter James Packer como o seu principal accionista, disse que eventuais comentários deveriam ser obtidos junto da Melco Resorts and Entertainment, a empresa controlada por Lawrence Ho que sucedeu à Melco Crown.

A ABC procurou obter declarações junto da Melco Resorts and Entertainment e ainda da Oaktree Capital e da Silver Point Capital.

A Oaktree é uma gestora de fundos dos Estados Unidos da América que investiu 100 mil milhões de dólares americanos em nome de um vasto leque de instituições, bem como numa rede de gestores e magnatas endinheirados. O Silver Point Capital, por sua vez, é um fundo secreto cuja sede está localizada no fundo de capitais de Greenwich, Connecticut.

Em 2011, um funcionário da Appleby retransmitiu a ameaça formulada pela Melco Crown num e-mail: “O cliente (Melco Crown) pediu-nos para renunciar a quaisquer futuros requerimentos KYC [conheça o seu cliente] e proceder com a incorporação das quatro empresas BVI acima nomeadas. Nós fomos aconselhados pelo nosso cliente de que se não conseguirmos ter as empresas incorporadas até ao início da próxima semana, o nosso cliente iria pedir a outros prestadores de serviços para fazerem a incorporação por eles”.

Em 2013, ao trabalhar no “Projecto Thunderbird”, um funcionário da Appleby retransmitiu a mesma ameaça à direcção do escritório de advocacia: “O cliente disse que iria pedir a outros prestadores de serviços para incorporar a empresa se nós insistirmos em pedir os documentos.”

Em ambos os casos a Appleby tratava de incorporar as empresas em questão no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas.

A Appleby ajudou a dar forma a uma estrutura complicada, que juntou os interesses dos fundos de investimento com origem nos Estados Unidos à Melco Crown, empresa listada em bolsa e registada nas Ilhas Caimão.

À época, as empresas de casinos de James Packer e Lawrence Ho eram detentoras, cada uma, de um terço da Melco Crown. A Crown Resorts vendeu, entretanto, a sua parte a Lawrence Ho.

A Appleby nunca viu as identidades dos últimos beneficiários do fundo de investimentos da Melco Crown serem clarificadas e as empresas em questão acabaram mesmo pode ser incorporadas, menos de cinco dias depois de Denice Cline ter lançado o alerta.