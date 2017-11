Menos nados-vivos e menos óbitos nos três primeiros trimestres deste ano  

Macau registava, no final de Setembro, uma população total de 648,500 pessoas, um acréscimo ligeiro de uma centena de pessoas em termos trimestrais. A população feminina, que totalizada 343,400 pessoas, representou mais de metade da população total, chegando aos 53 por cento. Durante o terceiro trimestre deste ano nasceram 1,690 nados-vivos, mais 94 a nível trimestral.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), do total de nados-vivos 900 eram do sexo masculino, correspondendo a relação a 113,9 nados-vivos do sexo masculino por 100 nados-vivos do sexo feminino. Nos três primeiros trimestres de 2017 registaram-se 4,846 nados-vivos, menos 343 face ao idêntico período de 2016.

O mesmo organismo avança também em comunicado que no trimestre em análise verificaram-se 529 óbitos, mais sete do que no mesmo período homólogo de 2016. As três principais causas antecedentes de morte foram tumores (162 óbitos), doenças do aparelho circulatório (118 óbitos) e doenças do aparelho respiratório (113 óbitos). Nos três primeiros trimestres deste ano assinalaram-se 1,558 óbitos, menos 152 em relação ao período homólogo de 2016.

Quanto ao número de imigrantes oriundos da República Popular da China (1,274) e ao número de indivíduos autorizados a residir em Macau (387) subiu em termos trimestrais, totalizando mais 498 e mais cinco pessoas, respectivamente. Até ao fim do terceiro trimestre deste ano existiam 176,666 trabalhadores não residentes, menos 2,028 indivíduos face ao fim do trimestre precedente.

Já o número de casamentos registados foi de 813 no trimestre de referência, menos 120 em termos trimestrais. Nos três primeiros trimestres de 2017 observaram-se 2,840 casamentos registados, menos 72 em comparação com o mesmo período de 2016.