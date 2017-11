LAG 2018: Vontades contrárias na implementação da reforma política  

Para José Pereira Coutinho a reforma do sistema político – que se traduz na generalização do sufrágio universal na eleição para a Assembleia Legislativa e do Chefe do Executivo – deveria constituir prioridade absoluta para o Governo e dela depende o desenvolvimento do território. Já Vong Hin Fai diz não ser o tempo oportuno para recuperar o debate e não encontra razão para nova alteração, depois da reforma de 2012. As alterações então promovidas ampliaram o número de deputados eleitos pelas vias directa e indirecta.

Sílvia Gonçalves

Com a apresentação do relatório das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano a acontecer já esta semana, o PONTO FINAL procurou perceber junto de alguns deputados que espaço deverá merecer a discussão em torno de uma eventual reforma do sistema político. José Pereira Coutinho considera que a reforma – no sentido da generalização do sufrágio directo na eleição para a Assembleia Legislativa (AL) e na eleição do Chefe do Executivo – deveria ser a maior prioridade do Governo e que a questão é mesmo “estruturante e essencial para que haja um desenvolvimento económico e social de Macau”. Vong Hin Fai diz já ter sido feita uma alteração na anterior Legislatura, com o aumento do número de deputados eleitos por via directa e indirecta, e salienta que é necessário ver “a evolução da situação social, na sequência dessa alteração”. Já Joey Lao prefere não tecer qualquer comentário sobre o assunto.

“Esta questão é uma questão estruturante e essencial para que haja um desenvolvimento económico e social de Macau. A Assembleia Legislativa é neste momento uma instituição retrógrada e não espelha a realidade de Macau”, considerou ontem José Pereira Coutinho, em declarações ao PONTO FINAL, a partir do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no momento em que se preparava para regressar a Macau. O deputado, eleito por via directa, entende mesmo que a reforma política – que potencie a generalização do sufrágio universal na eleição para a Assembleia Legislativa e do líder do Governo – deveria figurar no topo das prioridades do Executivo: “A reforma do sistema político devia ser a prioridade das prioridades do Governo de Macau, mas não estou a ver que estejam disponíveis para qualquer abertura, a não ser que haja uma decisão nesse sentido do Governo Central”. E acrescenta: “Uma Assembleia Legislativa que não disponha de uma maioria democrática, eleita por sufrágio universal, só vai criar problemas e entraves ao desenvolvimento de Macau”.

O também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) considera ainda que deveria ser realizada uma consulta pública sobre a reforma do sistema político, que permita aos cidadãos exercer o direito de voto na eleição do próximo Chefe do Executivo, em 2019: “Deveria, veja a farsa da consulta pública para os órgãos municipais [sem poder político]. Tudo previamente cozinhado e condicionado o resultado, previamente estabelecido”, defendeu.

Questionado sobre se vai apresentar ao hemiciclo alguma proposta de debate sobre o assunto, Pereira Coutinho – que regressava ontem a Macau depois de reuniões em Lisboa com membros do Governo português e com deputados da Assembleia da República – mostra não ter tomado uma decisão: “Boa pergunta, vou pensar nisso quando regressar do meu País”.

“PENSO QUE NO PRÓXIMO ANO NÃO É OPORTUNO”

Depois da reforma de 2012, que veio aumentar o número de deputados de 29 para 33 – mais dois eleitos pela via directa e outros tantos pela via indirecta, mantendo-se os mesmos sete nomeados – Vong Hin Fai não encontra razão para proceder a novas alterações: “Quando a este ponto, a meu ver, já recentemente, na Legislatura anterior, foi feita uma alteração. Temos que ver qual será a evolução da situação social, na sequência dessa última alteração. No próximo ano não é oportuno, vamos ver o que se passa na sequência dessa última alteração”. O deputado eleito por via indirecta, representante do sector profissional, insiste: “Penso pessoalmente que no próximo ano não é oportuno”.

E depende a mudança da vontade do Governo Central? “Não. A meu ver, de acordo com a Lei Básica, já estão expressamente previstas as alterações. Neste momento não vejo qualquer oportunidade para a sua alteração. O número dos deputados eleitos por sufrágio directo e indirecto já aumentou, mais dois para cada um, na anterior Legislatura”, reitera o parlamentar.

Encontram-se na ala democrata do hemiciclo, as vozes que mais se têm batido pela implementação plena do sufrágio universal. Sulu Sou Ka Hou, eleito a 17 de Setembro, assume o tema como causa primordial. Em declarações a este jornal, em reportagem publicada a 18 de Outubro, o deputado assumia: “Sim, essa é a maior prioridade da minha vida política. Mas devemos dizer aos cidadãos qual a importância da democracia para as gentes de Macau. Devemos dizer aos cidadãos, em diferentes áreas, que a democracia resulta em sociedade e resulta na vida dos cidadãos. E que o sufrágio universal é importante para atribuir responsabilidade ao Chefe do Executivo”.

O PONTO FINAL contactou ainda Joey Lao, um dos novos deputados nomeados pelo Chefe do Executivo, que preferiu não fazer qualquer comentário sobre o assunto.