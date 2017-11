IPM- Cabo Verde venceu torneio organizado por Associação dos Jovens Macaenses

A formação do IPM-Cabo Verde foi a grande vencedora da 5.ª edição do Torneio de Futebol de Cinco entre Antigos Alunos das Escolas de Língua Portuguesa em Macau. Organizada pela Associação dos Jovens Macaenses e com o apoio da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, a iniciativa decorreu no Pavilhão Desportivo do Estádio de Macau durante todo o dia de sábado.

O Torneio – que depois de disputada uma primeira fase, dividiu as equipas por três divisões distintas – juntou mais de uma centena de participantes, em representação de várias gerações de antigos alunos das escolas de língua portuguesa de Macau. A formação do IPM – Cabo Verde foi a grande vencedora do certame, ao arrecadar a “Cup”, mas não foi a única distinguida. A equipa Lilau F.C garantiu a conquista da “Plate” e o União venceu a “Shield”.