Fragilidades no ensino especial ainda não foram dirimidas, diz Associação

A Associação de Estudo de Ensino Especial de Macau deu ontem a conhecer as conclusões de um estudo sobre o ensino especial, que conduziu em meados de 2015. O organismo recolheu opiniões junto de professores de vários estabelecimentos de ensino do território sobre o desenvolvimento dos preceitos da educação inclusiva.

A Associação recolheu um total de 309 questionários e entre os profissionais do ensino que responderam à solicitação do organismo, 95 por cento deram conta de um aumento do número de alunos abrangidos por estratégias de inclusão. Outros tantos adiantaram que o aumento do número de estudantes resultou também no aumento da pressão a que estão sujeitos. Noventa por cento dos entrevistados defenderam, ainda assim, a inclusão de todas as escolas do território no sistema de educação integrada criado pelo Governo, ainda que 87 por cento dos respondentes defendam que o Executivo deve proceder à reforma da legislação em vigor com o propósito de melhorar o apoio dado a alunos com necessidades educativas especiais.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Andy Tong, presidente da Associação de Estudo de Ensino Especial de Macau defendeu que, apesar do inquérito ter sido conduzido em 2015, as condições em que opera o ensino integrado permanecem inalteradas, pelo que as fragilidades que se faziam sentir há dois anos no ensino especial permanecem por derimir.