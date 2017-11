“Fórum Macau acentuou legado luso em Macau”, considera Pedro Moitinho de Almeida

O antigo Cônsul geral de Portugal em Macau e Hong Kong definiu, numa entrevista dada à emissora em língua portuguesa da Rádio Macau, como um sucesso as negociações no seio do Grupo de Ligação Conjunto Portugal-China que culminaram com o regresso de Macau à soberania da República Popular da China.

“Não tenha dúvidas de que as negociações foram um sucesso. O que vemos hoje em Macau, naturalmente que há várias opiniões na comunidade portuguesa, algumas divergentes, mas acho que foi um sucesso”, defendeu.

Na entrevista que concedeu à Rádio Macau, o diplomata considera também que o Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa ajudou a consolidar o legado português na agora Região Administrativa Especial chinesa: “O Governo Central ter dado como papel à Região Administrativa Especial de Macau ser um local onde as relações entre a China e os países de língua portuguesa podiam ser fomentadas teve um papel fundamental (…) no sentido da própria população ter percebido que havia um aspecto positivo no legado português relativamente ao papel de Macau na China”, sublinhou.