Fórum Luso-Asiático promove  palestra sobre influência do anglicanismo  

O Fórum Luso-Asiático vai promover, no próximo dia 24 de Novembro, uma palestra sobre a influência do anglicanismo no mundo e nas sociedades contemporâneas. O certame, intitulado “Liberdade, Igualdade e Solidariedade – 300 Anos da Grande Loja de Londres”, decorre na Livraria Portuguesa e propõe-se “dar pistas sobre uma das vertentes menos conhecidas da influência do anglicanismo no mundo: a organização e funcionamento da maçonaria inglesa enquanto rede de contactos e de promoção dos valores identitários da Britânia”, de acordo com um comunicado enviado enviado às redacções pelo Fórum Luso-Asiático.

A iniciativa, incluída no ciclo “Do Sagrado ao Profano”, será conduzida em português e será proferida por Arnaldo Gonçalves, presidente do Fórum Luso-Asiático. Arnaldo Gonçalves é mestre em estudo das religiões pela Universidade de South Wales – Trinity Saint David e professor de ciência política e relações internacionais.