Equipa de futebol do Consulado realiza jornada de diplomacia em Xiamen

A formação de Futebol do Consulado Geral de Portugal em Macau disputou este domingo, na cidade continental de Xiamen, na província de Fujian, a edição de 2017 da Super Bock Cup, um torneio de futebol patrocinado pela cerveja portuguesa. Numa partida disputada frente a uma equipa de Xiamen, o resultado acabou por ser favorável aos locais, que venceram por 5-3. A competição, em que a formação do Consulado foi capitaneada pelo Embaixador Vítor Sereno, contou com as presenças do Chefe de Departamento do Desporto da Província de Fujian e do director da cervejeira Unicer na República Popular da China, João Torres. Segundo dados revelados pelo responsável ao PONTO FINAL, quatro por cento das exportações de Portugal para a China são da responsabilidade da Super Bock, demonstrando o “trabalho contínuo” feito pela empresa.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...