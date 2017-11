Ensino do direito nas escolas “é fundamental”, defende Miguel de Senna Fernandes  

A cerimónia de encerramento e de entrega de prémios do mês de divulgação jurídica decorreu ontem e nela esteve presente Miguel de Senna Fernandes, na qualidade de membro do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior. A este jornal, o também advogado defendeu a importância da implementação do direito nos currículos das escolas, através da disciplina da educação cívica.

Outubro ficou marcado, nas escolas do território e pelo segundo ano consecutivo, como o mês de divulgação jurídica em meio escolar. No âmbito do programa “Novo espaço para a generalização do direito” foram realizadas 11 actividades de promoção em 31 escolas e instituições de ensino do território. As iniciativas mobilizaram mais de 26 mil participações. O PONTO FINAL procurou saber o número exacto de alunos envolvidos na iniciativa, mas o montante não foi facultado pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). A cerimónia de encerramento e de entrega de prémios relativa ao programa teve ontem lugar na Escola São Paulo, em Mong Há.

Presente no evento esteve Miguel de Senna Fernandes, na qualidade de membro do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior. Questionado por este jornal quanto à importância da implementação do direito nos currículos das escolas, o também advogado foi peremptório na sua resposta: “Nem temos dúvidas nenhumas”, assinalou. “É fundamental [porque] ainda por cima agora nós estamos em vésperas da grande integração de Macau na Grande Baía [Guangdong-Hong Kong-Macau]. É fundamental que os cidadãos primeiro saibam que são cidadãos e, como tal, têm os seus direitos e têm o seu espaço que provém da própria noção de cidadania. Esta noção tem que ser adquirida”, defendeu.

Para o jurista, seria através desta disciplina de educação cívica – semelhante à que é leccionada nas escolas em Portugal – que os alunos teriam um contacto posterior com o direito: “Antes de falarmos de direito falamos de educação cívica, que é algo fundamental e que devia haver em todas as escolas. Através da educação cívica, então sim, temos o contacto com o direito. As pessoas têm de ter a mínima preparação jurídica nestes termos para, pelo menos, terem consciência da sua condição de cidadãos”, frisou Senna Fernandes.

Durante o mês de Outubro, os alunos puderam participar numa sessão de esclarecimento sobre a Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, promovida pelo Instituto de Acção Social, e em palestras sobre delinquência juvenil e segurança no trânsito ministradas pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública. À Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais coube ensinar aos alunos os direitos consagrados na lei, sobretudo os que dizem respeito a questões de natureza laboral, e à Polícia Judiciária o trabalho de investigação criminal por si desenvolvido. Já o Instituto Cultural e a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça realizaram, respectivamente, uma “Festa da Lei de Salvaguarda do Património Cultural” e um jogo online sobre conhecimentos jurídicos.